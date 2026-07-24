Румънски камион отскубна цяла турбина в тунел на “Хемус”, по чудо няма жертви (Обзор)

На водача са съставени три акта - за неукрепен товар, за изтекла карта за квалификация и за липса на тахограф

Камион с румънска регистрация закачи в четвъртък вечерта вентилатор на ремонтирания само преди четири години тунел “Витиня” на магистрала “Хемус”, като събори на земята цялата турбина в тръбата в посока Варна. По чудо няма жертви, тъй като съоръжението е паднало веднага след преминаването на камиона, зад който обаче не е карал никой.

Пред Би Ти Ви жена от автобус, който преминавал през тунела по същото време, разказа, че се е чул силен трясък, а след това пътниците видели и падналия вентилатор.

При подобен инцидент, но с осветително тяло в друг тунел на “Хемус” - “Ечемишка”, през 2017 г. загина 64-годишна жена, която се е возела на пасажерската седалка в преминаващ автомобил. Върху него

падна цяла осветителна греда

заедно с лампите. Едва в края на 2023 г. Върховният касационен съд окончателно осъди пътната агенция да плати 460 хил. лв. обезщетение на близките на загиналата заради липса на поддръжка.

Сигналът за сегашния инцидент е постъпил в МВР в 19,16 часа на 23 юли, като по информация на полицията самият водач на камиона е спрял след излизане от тунела и се е обадил. Полицията от своя страна веднага е повикала служители на държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД, която поддържа тази магистрала и на която преди няколко години бе възложена модернизацията на двете тръби на тунела. Те са установили, че останалите два големи вентилатора не са засегнати, но са нанесени щети и върху светофарната уредба. В същото време в съобщение на пътната агенция се набляга, че съоръженията са били изправни и по тях не е имало висящи елементи.

От полицията твърдят, че причината за откъсването е механичен удар от платформата на камиона, който е превозвал два метални контейнера и който се е повдигнал без ясна причина. Тъй като стойността на увреденото оборудване е значителна, от МВР са образували досъдебно производство по чл. 216 от НК, който е за унищожаване и увреждане на имущество.

От пътната агенция коментират още, че преди тунела няма поставени указателни пътни знаци за габаритите, нито забранителни за превозни средства с по-голяма височина, тъй като законът не го изисква за новите и за реновираните тунели.

Пътни експерти обясниха за “24 часа”, че това е европейски стандарт - ако тунелът е построен през последните 20-30 години, е ясно, че светлата му височина е 4,50 метра и всички водачи знаят, че могат да навлизат свободно в него. Онези, които са по-високи, по принцип се движат по пътищата само със специално разрешение и по предварително съгласуван с АПИ маршрут.

Знаци се поставят само пред тунели, по-ниски от 4,50 метра,

но “Витиня” не е такъв и затова пред него няма указание за височината.

На водача на товарния автомобил с румънска регистрация обаче все пак са наложени три акта от извиканите междувременно на място екипи на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Те са за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка.

Движението на камиони над 12 тона ще се забранява и тази неделя,

съобщиха от АПИ. Забраната обхваща двете посоки на цялата магистрала “Тракия” , магистрала “Струма” и пътя през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кулата. Ограничението обаче е само от 15,30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към Кулата обходният маршрут е по пътя от Симитли към Гоце Делчев. Изключение от забраната има само за автобуси, камиони за опасни товари или превозващи живи животни.