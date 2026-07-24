Радев към енергийния министър на САЩ: Важно е да не спира работата на рафинерията на "Лукойл"

В телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт, премиерът Румен Радев заяви, че е от особено значение работата на рафинерията на "Лукойл" в Бургас да не прекъсва.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Радев и Райт обсъдили съвместната работа на България и САЩ в областта на енергетиката.

Сред акцентите на разговора са били енергийната многообразност в Югоизточна Европа, която може да се постигне чрез подобряване на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" с американска технология, както и изграждането на центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект.

И двамата се съгласили, че в политиките в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност.

В края на юни швейцарската фирма „Литаско" - част от руската "Лукойл" и собственик на рафинерията в Бургас, се съгласи да отпаднат част от правните и оперативните ограничения, които затрудняваха работата на „Лукойл Нефтохим Бургас". Това стана ясно след среща на ръководството на компанията с премиера Румен Радев, в която участва и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Според него договореното бе важна стъпка към нормализиране на отношенията между държавата и собствениците на активите на „Лукойл" в България. Пулев определи срещата като критична, защото за първи път се показвало отношение, което едновременно защитава конкуренцията, частната собственост и българския интерес.

Основният резултат от разговорите бе, че „Литаско" оттегли ограничения, наложени чрез съд в Женева, които са пречели на бургаската рафинерия да купува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Така още от началото на юли „Лукойл Нефтохим Бургас" работи с всички такива контрагенти.

Заради бургаската рафинерия България се противопостави на вкарването на съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов в 21-я санкционен пакет на ЕС.

"Вагит Алекперов вложи много усилия и ресурси, за да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да се наложат санкции, това означава ние да се простреляме в крака", категоричен бе премиерът Радев.

Правителството бе против и санкции срещу руския патриарх Кирил. В крайна сметка Брюксел се съобрази с резервите и Алекперов и патриарх Кирил отпаднаха от санкционния списък.