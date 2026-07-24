"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът в Национален парк „Пирин" е потушен окончателно, съобщиха от дирекцията на парка.

След близо три дни гасителни действия пожарът над местността „Бетеловото" е напълно потушен. Благодарение на бързата реакция и отличната координация между всички участници не беше допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ остана ограничена. Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин", РСПБЗН – Разлог, РСПБЗН – Якоруда, ЮЗДП - гр. Благоевград, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница. Към тях се присъединиха и Доброволческото формирование Община Разлог и Спортен клуб „Мото Дружина" – Банско, които оказаха ценна помощ по време на гасителните действия. Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"