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Окончателно потушиха пожара в Пирин

Тони Маскръчка

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Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

Пожарът в Национален парк „Пирин" е потушен окончателно, съобщиха от дирекцията на парка.

След близо три дни гасителни действия пожарът над местността „Бетеловото" е напълно потушен. Благодарение на бързата реакция и отличната координация между всички участници не беше допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ остана ограничена.

Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин", РСПБЗН – Разлог, РСПБЗН – Якоруда, ЮЗДП - гр. Благоевград, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница. Към тях се присъединиха и Доброволческото формирование Община Разлог и Спортен клуб „Мото Дружина" – Банско, които оказаха ценна помощ по време на гасителните действия.

Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

"Благодарим на всички, които с професионализъм, отдаденост и доброволен труд се включиха в овладяването на пожара. Благодарение на общите усилия Пирин остана защитен от по-сериозни щети", казаха от НП "Пирин".

Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"
Окончателно потушиха пожара в Пирин. СНИМКИ: НП "Пирин"

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