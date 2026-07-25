Откъде е фамозната фраза за 800 дни

Интересен факт е, че и до днес, когато се говори за кабинета “Сакскобургготски”, се споменава първо фразата за 800-те дни. Няма друга, за която да е писано толкова много, по която да е спорено толкова много и за чието изпълнение да се е следяло толкова зорко.

Как е измислена тази фраза? Дълго време никой не знае чие е точно авторството за тези 800 дни. Мнозина приписваха цифрата на покойния Стоян Ганев – сочен за дясна ръка на царя при реденето на листите на НДСВ през пролетта на 2001 г. и впоследствие шеф на кабинета му като премиер за по-малко от година. Той напусна поста и се превърна в основен критик на царското правителство.

По повод 800-те дни обаче Ганев отсича: “Това си бе слово на царя”.

А години по-късно разказва, че първоначално е трябвало да се говори за 2 г., но самият Симеон предпочел цифрата 800 като по-запомняща се. И тя наистина се запомни.

Много години по-късно в своята автобиография той разкрива откъде е идеята за 800-те дни: “С този силен образ исках да дам знак за нов импулс. Смятах, че моето избиране ще предизвика прилив от народна енергия. Майка ми, която идеализираше всичко, свързано с България, като се почне с образа на баща ми, ми втълпяваше мисълта, че ние, българите, сме най-работливите и най-честните. Този стереотип, разбира се, беше далече от реалността – това си беше чист шаблон, защото за половин век тоталитарната система бе унищожила всякаква индивидуална инициатива. А аз не бях осъзнал до каква степен... Формулата за “800-те дни” трябваше да бъде силна, за да подтикне икономическото развитие.

Бях я заимствал от един икономически трактат, в който се казваше, че когато едно предприятие изпадне в затруднение, е необходима една година за вглеждане назад, след това една година за възстановяване, а после още стотина дни, за да се видят първите резултати. Излагайки този си подход, разбира се, не исках да кажа, че гледам на България като на частно предприятие! А тъкмо в това бях грубо и глупаво упрекван.

Може би защото аз самият идвах от частния сектор и никога не съм имал работа с държавната администрация, се изразих по този начин”.

Това е фразата, с която това обръщение остава в историята. А 3 месеца по-късно – на 16 юли 2001 г., когато Симеон получава мандата от президента Петър Стоянов, той посочва и стартовата дата, от която да се броят 800-те дни – 24 юли.

Именно заради тези 800 дни премиерът Сакскобургготски отнася много критики по време на управлението си. Някои го критикуват, че не предприема необходимите реформи, други определят обещанията му като демагогски и неизпълними. Но всички се хващат за цифрата 800, като вадят часовници и календари да отброяват всеки един от тези дни.

На дебат, организиран от “24 часа” през септември 2003 г. под наслов “Царският фактор – 800 дни по-късно”, икономистът Владимир Каролев отчита, че: “макроикономическите показатели са се подобрили и 68 от 120-те обещания в икономическата програма на НДСВ са изпълнени”. Той влиза в остър спор с икономиста Венцеслав Димитров. В същия дебат царят отнася критики от Татяна Дончева, тогава депутат от БСП, че възприема парламента като нещо “излишно и бутафорно”.

“Царят направи класически сандвич – прегръща народа си и по средата мачка партиите”, е мнението на политолога Евгений Дайнов. Емил Кошлуков, тогава депутат от НДСВ, пък изброява политическите успехи на управляващата сила, като сред тях посочва закона за референдумите.

Всички се интересуват какво е свършено за тези прословути 800 дни, но много от царистите се отмятат от срока. “С тия 800 дни наистина става малко комично. Защото това беше нещо сериозно, нещо, което е казано, заложено, а се превръща в някакъв театър и такива работи и не го намирам нито за достойно, нито в полза на каквото и да било”, казва дори самият Симеон. И уточнява, че в обръщението си е казал “заедно”, а много хора не са разбрали думата “заедно за доброто на България”.

На 3 октомври царят избира да направи отново обръщение към народа.

“Изхождайки от личния си делови опит, прецених, че това е времето, в което аз заедно с моя екип ще можем да направим анализ на състоянието на държавата, да набележим посоката за преодоляване на натрупаните с години проблеми и да се появят първите резултати от взетите мерки”, обяснява тогава премиерът за цифрата 800.

Според него стратегията им е постигнала “убедителни успехи”, а като пример дава, че е преодолян сериозният бюджетен дефицит от близо 600 млн. лв. Отчита още, че през целия период инфлацията е задържана ниска – около 3%, което позволило на много хора да планират финансите си, икономическият растеж е един от най-високите в Европа – близо 5%, а безработицата е намаляла с близо 7%. Но споменава, че е особено загрижен за морала в политиката.

Каквото и да е свършено при управлението на НДСВ, и до днес то се помни именно с тези 800 дни. Или както обобщава тогава Ахмед Доган: “800-те дни се превърнаха в митологема, която изигра лоша шега на премиера”. (24часа)