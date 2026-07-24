Даниел Вълчев - кандидат за президент, но само граждански, няма да говори с партии

Според него президентските избори наесен ще покажат дали има пореден разлом в обществото, както и дали се готви проект срещу премиера Румен Радев и неговата "Прогресивна България"

Бившият министър на образованието в кабинета "Станишев" и декан на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев би се кандидатирал за президент единствено като граждански кандидат. Той обяви, че не е водил и няма да води разговори с партии да бъде издигнат като техен кандидат.

"В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска. Така стана, че се завъртя тази тема. Аз я обмислям, отнасям се сериозно, но нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, той е тя да бъде гражданска кандидатура. Ние не избираме кого ще потупа по рамото г-н Борисов или кой ще издигне г-н Радев", заяви Вълчев в ефира на Би Ти Ви.

Според него президентските избори наесен ще покажат дали има пореден разлом в обществото, както и дали се готви проект срещу премиера Румен Радев и неговата "Прогресивна България".

"Ще се види и дали такъв проект има шансове. Според мен далеч не би имал такива шансове, каквито си ги представят авторите на такова противопоставяне", коментира той.

Вълчев прогнозира, че проблемите пред кабинета ще се появят именно през есента.

"Съдебната система няма да бъде реформирана толкова лесно, както някои смятат, защото там има много сериозни сраствания. Вторият голям проблем е бюджетният. Искаше ми се малко по-амбициозно да започне сегашният бюджет, но управляващите са преценили, че ще оставят повече амбиция за следващия. Ако и следващият не е амбициозен, това ще постави много въпроси, които правителството трудно ще реши", заяви бившият министър. И бе категоричен, че тези решения не трябва да бъдат толкова радикални, колкото системни.

"Трябва да се започне максимално бързо. Ситуацията е такава, че няма кой знае каква алтернатива. Трябва да се престане с това а се търси алтернатива на всеки 6 месеца. Твърде рано е да се правят изводи, тъй като мнозинството и правителството са на по-малко от 100 дни. Аз съм по-скоро оптимист", допълни той.

Според него Радев и ПБ са били избрани от обществото заради противоречията през годините за това, за което е избрано правителството и това, което хората усещат, че се прави.

"Към проекта му има очаквания и в международен, и във вътрешнополитически план. Според мен по-големите предизвикателства ще бъдат във вътрешен план. По отношение на "Коалицията на желаещите" Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но в никакъв случай не е проактивна. А по отношение на "Безмер" не виждам голям въпрос, защото не се сещам кое би било това правителство от 1990 г. насам, което да откаже няколко американски самолета да кацнат у нас", коментира Вълчев.

И бе категоричен, че критиките към външната политика на кабинета са неоснователни.

"Това слугинско поведение, което България имаше в последните години, рано или късно трябваше да приключи", допълни той.

В края на юни, отново в телевизионно интервю, бившият министър, заяви, че за пръв път е спокоен, когато български министър-председател ходи в Брюксел.

Тогава Вълчев не отрече възможността да бъде номинацията за президент на "Прогресивна България" на изборите през есента, но отложи категоричния отговор.

"Нека да дойде септември и ще мислим. Това не е детската ми мечта, така че нека да не създаваме някаква интрига там, където е няма. Аз имам достатъчно други ангажименти, върша си ги, надявам се, ще кажат хората, правилно", коментира той тогава.

"За Румен Радев не е толкова важно "кой ще бъде президент, но много му е важно да не би неговият кандидат видимо да загуби", каза проф. Вълчев. Допълни, че кандидатурата на служебния премиер Андрей Гюров ще бъде издигната от инициативен комитет "е резултат не на някакво много дълбоко решение, а на прагматични съображения."