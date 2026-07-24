Камери за средна скорост засякоха ауди да лети със 164 км/час на АМ "Тракия" край Пловдив

Изминало разстоянието от 14,4 км за 5 минути и 6 секунди

Камери за средна скорост засякоха ауди да се движи със 164 км/час на магистрала "Тракия" в участъка между пловдивските села Царацово и Трилистник и водачът беше глобен с 51,13 евро. Той е е заснет да преминава край Царацово в 15 часа 38 минути и 24 секунди на 13 декември м. г., а край Трилистник - в 15 часа 43 минути и 30 секунди. Разстоянието между двете точки, на които са разположени камерите, е 14,4 км и е изминато за 5 минути и 6 секунди. Така средната скорост на автомобила е изчислена на 169,41 км/ч, но след приспадането на законовия толеранс от 3% в полза на водача той е санкциониран за движение със 164 км/час.

Той обжалвал и адвокатът му изтъкнал аргумента, че няма легално определение на понятието "средна скорост", но състав на Районния съд в Пловдив изтъква, че има такава дефиниция в Закона за движение по пътищата. Така санкцията е потвърдена с решение, което подлежи на обжалване пред Административния съд.