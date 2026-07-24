Фамилията украинци се прибирала от почивка в Турция, дядото заспал зад волана преди удара в тира (Видео, обзор)

Това е основната версия, по която работят разследващите

4 са жертвите от микробуса, сред тях и дете

Шофьорът на българския камион опитал да избегне сблъсъка

Бързане да се приберат след ваканция в Турция и заспиване на шофьора на украинския микробус - тази версия за жестоката катастрофа с 4-ма загинали на пътя Бяла - Русе проверяват разследващите.

Около 5 часа сутринта в петък микробусът “Мерцедес Вито” влязъл в България от Турция. В него се возело семейство - баба, дядо, майка, баща и две деца. Дали по пътя е имало смяна на шофьорите, разследването тепърва ще установява. Засега се знае, че около 9,40 часа превозното средство вече било в района на с. Екзарх Йосиф. Отсреща идвал български камион.

Участъкът е прав, а пътят бил сух. По това време зад волана бил 67-годишен мъж. Най-вероятно заради дългото каране той се унесъл и заспал. Затова изпуснал волана и завил вляво. Шофьорът на идващия от Русе български тир видял ситуацията и опитал да избегне удара, като завил. Мъжът, на 47 години, дори леко излязъл от пътя, става ясно от следите по настилката. Въпреки опита му да предотврати катастрофата микробусът се забил в него странично. Четирима от украинците загинали на място - шофьорът, бабата, майката и момиче на 11 г., а 42-годишен мъж и 12-годишният му син били ранени. Шофьорът на българския камион се разминал без сериозни травми.

На мястото бързо пристигнали полиция, Спешна помощ и пожарна. Наложило се да режат микробуса. Затова в първите минути не се знаеше дали жертвите са 3 или 4.

Бащата, синът и шофьорът на тира били откарани в болница. Украинецът е с фрактури на двете бедра, а синът му и българският шофьор са с охлузвания и повърхностни наранявания.

Макар водещата версия да е заспиване на украинския шофьор, ще се проверява и дали не му е прилошало. От МВР отрекоха появилите се информации, че един от шофьорите си е гледал телефона в момента на катастрофата. “Нямаме такива данни”, каза Лъчезар Близнаков от Пътна полиция.

По тира няма технически проблеми, сочи първоначалната проверка на областния отдел на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в Русе. Няма и данни за нарушения с времето за почивка и шофиране на водача, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Информацията от тахографа за скоростта на движение на тира в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите. 47-годишният шофьор е с категория С+Е - камион с ремарке, от 2004 г. Той има валидна карта за квалификация до 11 май 2031 г. и валидно удостоверение за психологическа годност. Камионът е експлоатиран от около една година и към момента на инцидента се е движел без товар. Заради катастрофата около 6 часа участъкът около с. Екзарх Йосиф бе затворен. Трафикът се пренасочваше през Две могили.

Пътят Русе - Бяла е известен с многото катастрофи. От началото на годината това е вторият удар със загинал. Първият бил на 9 януари. Тогава има една жертва и двама ранени след челен удар между 2 коли. Инцидентите с ранени са 9. За цялата 2025 година пък загиналите са двама. Тогава катастрофите с ранени са били 30, сочат данните от интерактивната карта на МВР.