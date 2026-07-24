Завърши летателната тренировка "Тракийска пепелянка 2026"

Българските Военновъздушни сили бяха домакин на съвместна летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2026", която се проведе от 20 юли до 24 юли 2026 г. Участие в нея взеха ВВС на Гърция и Румъния.
Според сценария, екипажи на самолети МиГ-29, F-16, L-39 ZA от Трета авиобаза "Граф Игнатиево", Су-25 от 22-ра авиобаза – "Безмер" и вертолети "Cougar" и Ми-17 от 24-та база– "Крумово" направиха летателно-тренировъчни полети в пълния спектър от задачи на авиацията съвместно с гръцките и румънските изтребители F-16.
В тренировката участваха и формирования на батареи зенитно-ракетни комплекси „2К12" от Стара Загора, които осигуриха зенитно-ракетно прикритие на стратегически важни райони и обекти.
Всичко това премина под управлението на Базата за командване, управление и наблюдение - София, съобщават от пресцентъра на военното министерство.
"Тракийска пепелянка 2026" се провежда за четвърта година в българското въздушно пространство и дава възможност на участниците да усъвършенстват опита си за координация и взаимодействие при провеждането на съвместни въздушни операции и да прилагат ефективно процедурите за работа в международна среда.