Американските самолети край Ямбол се отлагат със седмица, но идват въпреки протестите (Обзор)

Търсим резервни части за МиГ-29 в Полша и оферти за F-16 втора употреба

Пристигането на американските самолети у нас се отлага, но не се отменя въпреки протестите на местни жители в Ямболско. Те трябваше да кацнат на военното летище “Безмер” в петък, но вероятно ще дойдат другата седмица.

“Планирането на операция е сложен процес и изисква време. В случая на американската страна ѝ трябва информация”, обясни военният министър Димитър Стоянов, който посети село Безмер за срещи с кметовете от района, както и с местни жители. Заедно с него бе и спортният министър Енчо Керязов, който, преди да влезе в парламента и кабинета, беше зам.-кмет на Ямбол. Придружил Стоянов от загриженост към хората. Срещите им обаче не бяха с цел да преговарят да дойдат ли самолетите, а за да успокоят местните, че няма опасност за тях.

Министърът на отбраната отново обясни, че военното разузнаване му е предоставило доклад, според който България не е и няма да бъде мишена на Иран въпреки нотата на посланика на Техеран отпреди дни. Във вторник САЩ увериха, че ще ни защитят, ако ислямската република предприеме действия срещу България.

В сряда със 136 гласа “за” от “Прогресивна България” и ДПС парламентът разреши на САЩ да разположи край Ямбол до осем самолета цистерни и до 250 въоръжени военни и екипаж. Стоянов обясни, че ако Щатите поискат корекция, тя отново ще мине през парламента и обществото ще е уведомено - дали за повече техника, хора, или за удължаване на престоя. Сега разрешението е до 1 октомври.

Хората в Безмер обаче са крайно недоволни и не искат американските самолети край селото си. Те излязоха на протест в петък сутринта начело с кмета Росен Русев, който някога е работил в авиобазата. За по-малко от 24 часа са събрали над 500 подписа против американските самолети.

Разполагаме с голямо читалище - около 280 места. Нека, щом са сигурни, че няма да се стигне до военни конфликти и да удари тук, парламентът да заседава в нашето читалище в рамките на месец-два, докато са тук самолетите, обърна се Русев към депутатите.

Според преброяването от 2021 г. в Безмер живеят 1095 души, като според кмета вече са 1200-1300, а пълнолетните са хиляда. Притесненията на хората са България да не бъде въвлечена в чужд военен конфликт и с това, че авиобазата може да се превърне в цел на Иран, а първите жилищни блокове са само на 2-3 км от нея.

Самолетите са от същия тип като тези, които вече бяха у нас и през пролетта. Тогава те бяха разположени на гражданското летище в София и разрешението беше да са до 15 броя. Те напуснаха България в края на юни, но сега се връщат, за да подпомагат САЩ в операциите срещу Иран.

Процедурата по одобрение на двете решения за самолетите - предишното и настоящото, предизвика спор между представители на кабинетите “Радев” и “Желязков” и дори обвинения в лъжа. От ГЕРБ твърдят, че предишното решение е на база нота на САЩ за учение, а не за участие във военни действия, а според министър Стоянов няма разлика в двете искания на американците.

В парламента ГЕРБ, “Демократична България” и “Продължаваме промяната” гласуваха против разполагането на самолетите, всеки с различни мотиви, макар че обясниха, че подкрепят изпълнението на съюзническите ни ангажименти. Според “Промяната” обаче има много неясноти и се обърнаха към правителството с куп въпроси, най-вече дали е гарантирана сигурността на България и дали сме поискали допълнителни защити от НАТО, както например през пролетта Гърция ни обеща два изтребителя F-16 и система “Пейтриът”.

В момента въздушното ни пространство се охранява от 6-7 изтребителя МиГ-29, придобити преди близо 50 години. Те трябва да останат годни за полети, докато напълно бъде приет на въоръжение новият изтребител F-16, което според Димитър Стоянов ще стане около 2030 г. България е получила 8 от поръчаните 16 американски самолета. В момента той води преговори с Полша за резервни части за старите изтребители и търси оферти и за F-16 втора употреба.