Любимата “метафора” на Проданов за глътнатия корем - горещата кавга стигна чак до Джоко Росич (Обзор)

Не ставало дума за тяло, а за разходи, но много отсякоха, че е обикновена простащина

Приемането на бюджетите у нас винаги е съпроводено от дълги среднощни заседания в парламента, горещи страсти и ярки фрази, най-често обиди.

Така и този път. Дали заради изтървани нерви от преумора, или без да си дава сметка какво казва, в четвъртък вечерта шефът на бюджетната комисия в НС Константин Проданов от ПБ изрече обидни думи за Теменужка Петкова от ГЕРБ - бившата финансова министърка в кабинета “Желязков”.

Теменужка Петкова СНИМКА: Румяна Тонева

Тя каза, че кабинетът “Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

В отговор Проданов се изрази твърде образно: Г-жо Петкова, това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не ви прави модел.

Веднага се опита да смекчи думите си, като уточни, че не говори конкретно за нея, а по принцип и че става дума за метафора за фискалното състояние.

Въпреки късния час фейсбук веднага кипна. Проданов получи депутатска подкрепа от колежката си депутат от ПБ Ирина Асиова-Диамант, която публикува кратко видео от изказването на Проданов с цел да го защити и заяви, че той “говори по принцип с метафори”. Малко след това тя изтри поста си. По-късно в петък публикува нов пост, в който отново изразява подкрепа и припомня, че тази фраза я е използвал и в предизборен дебат с Асен Василев. Метафора, която Константин Проданов обича да използва, но явно ще спре. Фактът, че някои избраха да я изтълкуват като лична обида, не променя първоначалния й смисъл. А след като стана ясно, че думите са били възприети по различен начин, той се извини публично от парламентарната трибуна, а Теменужка Петкова прие извинението с ръкопляскане, пише още Диамант.

Според Надежда Ганева репликата на Константин Проданов е недостойна. Но защитата, че ставало дума за “метафора”, я прави още по-грозна. Когато една простащина се нуждае от литературен анализ, за да изглежда приемлива, проблемът очевидно не е в неразбралата публика. Понякога обидата просто си остава обида, а обяснението показва колко хора са готови да я нормализират, пише тя във фейсбук.

По думите на Румяна Станчева, когато един депутат не може да отговори на политически въпрос, той започва да коментира тялото на жена. Когато не може да спори с политиката на опонента си, се опитва да го унижи лично! И после вероятно очаква да го нарекат “смел” и “категоричен”! Според нея това е политическа немощ, прикрита зад просташка агресия.

Мила Райчева пише: Децата ги възпитаваме на неща, които народните представители системно не са в състояние да изпълнят.

Включи се и Слави Трифонов: Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години. Познавах един голям мъж. Джоко Росич се казваше. Той ми е казвал в личен разговор: “Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена”. И беше прав, скъпи приятели. Беше прав. Аз бих добавил, че и много глупости съм направил заради една жена, но това е съвсем логично” - написа Трифонов. И добавя: Още по-гнусното е, че когато той обиди Теменужка Петкова по този унизителен начин, от групата на “Прогресивна България” се чуха аплодисменти. Не знам за вас, но аз съм отвратен”. Трифонов смята, че е логично Проданов да подаде оставка като депутат.

Екслидерът на БСП Корнелия Нинова определи фразата като “отвратителна”, въпреки че с Теменужка Петкова са спорили ожесточено от трибуната. Вбесявам се, когато човекът срещу теб няма смислени аргументи в спора и започва да те напада сексистки и за физически характеристики.

Икономистът Георги Вулджев пък изразява подкрепа за казаното от Константин Проданов и го определя като “напълно вярно и че няма за какво да се извинява. Според него предишните управляващи се опитали да “глътнат корема, като крият и прехвърлят разход. Същото правеха и другите правителства от предходните години, особено тези, в които Асен Василев беше финансов министър. Тези неща трябва да се помнят и натякват, за да не се повтарят.

Други потребители пишат, че Теменужка Петкова е станала тънкообидна.

Брилянтна метафора на Проданов, пише Вяра Стоилова.

А Полина Станева й отговаря: Метафората е само в главата на въпросния господин, манекен на протоколни костюмчета.