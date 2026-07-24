Илияна Йотова: Ще се кандидатирам за президент

Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, не от партия. Румен Радев и "Прогресивна България" ще решат дали да я подкрепят, каза държавният глава

За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас", категорична бе тя

Кой ще ми бъде вицепрезидент, ще кажа наесен

Президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори за държавен глава наесен. Ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила, обяви самата тя по БНТ.

Тя остави на премиера Румен Радев да реши дали партията му ще я подкрепи на президентските избори есента. Същото важало и за БСП, на която бе член преди да стане първо вицепрезидент на Румен Радев, а впоследствие и да го наследи на поста държавен глава.

В отговор на въпроса на водещия на "Панорама" Бойко Василев от коя политическа формация ще търси подкрепа, Йотова заяви: "Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното - ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България".

Запитана дали очаква подкрепата на премиера Румен Радев, държавният глава отговори, че това решение е само негово и на партията му.

"Двамата с премиера Радев говорим всеки със своя глас, на своята институция. Но в една посока, която е гласът на България да се чува", категорична бе тя.

В ефира на националната телевизия Йотова сподели, че именно хората, които всеки ден среща, и които й казват "Не се отказвайте, г-жо президент", я мотивирали да се кандидатира за поста. И допълни, че именно те ще са част от инициативния й комитет - и централния, и по места.

"За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, не само хора, които са знакови. За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас", каза Йотова.

Чак наесен Илияна Йотова ще обяви кой ще е нейният кандидат за вицепрезидент.

"Няма как това да е еднозначен отговор, но искам просперираща България, България, която знае каква златна карта държи в ръцете си, чиято роля ще става все по-голяма. Искам България на образованите млади хора, които ще останат да работят тук, ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани", заяви държавният глава и обяви, че именно в тази посока ще продължи да работи и занапред.

Илияна Йотова е първата жена президент на България. С букет червени рози в ръце, подарен от отиващия си Румен Радев, и в строг бизнес костюм с панталон, в чието райе обаче бяха вплетени дискретни проблясъци - така Йотова извървя пред погледите на милиони българи първите си крачки по червения килим на "Дондуков" 2.

През парадния вход на президентството тя е влизала безброй пъти, но на 23 януари го направи вече като държавен глава - първата жена президент на страната.

Официално тя зае поста в 13,20 ч на 23 януари, когато Конституционният съд обяви за приета оставката на Румен Радев. Така 6 месеца, след като пое поста на държавен глава, Йотова обяви, че влиза в надпреварата, този път за пълен мандат и като титуляр, след като за пръв път влезе на "Дондуков 2" с Радев преди 9 години. Пътят на Илияна Йотова в политиката.

Йотова е политикът, който най-много надгради себе си в тези вече близо 30 години в политиката. Старателна, принципна, коректна и педантична - така я описват тези, които я познават. Все качества, които могат да изстрелят човек към върха. И като добавим тези, с която самата тя се определя - амбиция, дисциплина, добронамереност, рецептата за достигане на държавния връх вече е ясна. Когато си постави цел, тя неумолимо я преследва, каквото и да й коства това. Но в същото време е човек, на който може да се вярва и който, ако застане зад гърба ти, ще го пази на всяка цена.

Ето и какъв бе нейният път в политиката досега:

За американските самолети на "Безмер"

По отношение на предстоящото идване на американските самолети у нас тя заяви, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, не участваме нито с оръжия, нито с хора.

Според нея българското правителство постъпи честно спрямо нотата на САЩ. В НС всеки можеше да каже своето мнение и гледна точка и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителство пое своята отговорност, каза още тя.

Илияна Йотова изрази съжаление за тези, на "които не им стигна мъжество и прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването". Президентът допълни, че вероятно е щяла да свика Консултативния съвет за национална сигурност, ако въпросът за самолетите не бе отнесен към парламента. И обяви, че би го свикала при две хипотези.

Следим много внимателно и ежечасно ситуацията в Близкия изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта и има непосредствена опасност и ако продължат дълго и България, това си заслужава КСНС, в който да се съберат всички, описа тя първата.

Искам да направим КСНС за нещо, което отдавна е необходимо - то е място за консенсус и хоризонт, а България отдавна се нуждае от нова стратегия за сигурност. Тази в момента е остаряла, каза още президентът.

"Коалицията на желаещите" и политиката за Украйна

Според нея Коалицията на желаещите по-скоро трябва да се нарича "Коалиция на желание". Липсва реализъм. Имаме тежка ситуацията в сърцето на Европа вече 4 години и никаква светлина в тунела как ще приключи този конфликт, каза още Йотова.

"Хората се питат с основание и аз ги разбирам. Знаете ли откъде идва този шум - никой в България не е наясно с характера на тази коалиция, обърна внимание президентът. Ние нямаме официален документ, в който да влизаме в тази коалиция, нямаме решение на Министерски съвет, на Народното събрание. България се присъедини малко по-късно. В началото беше за подготовка за мирно споразумение. За съжаление, с времето претърпя сериозна трансформация и сега се говори за оръжия, за военни доставки за удължаването на този конфликт", обясни държавният глава.

Тя заяви, че длъжността на външен министър е много важна и трябва да има добра координация. Такава координация не е имало, каза Йотова за външния министър Велислава Петрова по отношение на коалицията желаещите и впоследствие Киевската декларация в подкрепа на Украйна.