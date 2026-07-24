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Три коли катастрофираха край Кресна

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Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Три коли катастрофираха в района на Кресна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Благоевград и АПИ.

Според първоначалната информация при произшествието няма пострадали. На място работят полицейски екипи. Заради катастрофата движението в района се осъществява поетапно в едното пътно платно, като трафикът се регулира до освобождаване на участъка. Причините за пътния инцидент се изясняват. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-рано днес временно бе ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала „Струма" в посока София при 156-и км заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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