Мъж псува и обижда жена на площадка за игра в Карлово, децата им се скарали

Дъщеря му се оплакала, че момче я ударило, и родителят отишъл да търси сметка

Мъж от Карлово отнесе максималната глоба от 255,65 евро (500 лв.) по Указа за борба с дребното хулиганство, след като се развилня на детска площадка близо до стадион "Васил Левски". Около 20 часа на 14 август м. г. там си играели няколко 5-годишни деца, а наоколо стояли техните родители. В един момент момиченце се разплакало и се оплакало на майка си, че момче я е ударило. Жената се обадила на мъжа, с когото живеела на семейни начала, той пристигнал бързо на площадката и започнал да крещи по майката на момчето, псувал и я обиждал пред всички, което я накарало да подаде сигнал на телефон 112 за агресивното му поведение.

Близо година по-късно бил изправен пред Районния съд в Карлово, признал, че е имало напрежение, но отрекъл да изричал псувни и обиди. Показанията му обаче се разминават с разказите на свидетелите и той е признат за виновен в хулиганска проява.

Решението на съда в Карлово не е окончателно и може да бъде оспорено пред окръжните магистрати в Пловдив.