Тръмп благодари на Радев, че пусна US самолетите на "Безмер"

В поста си Тръмп публикува и линк към статия по темата на "Нюзмакс" - фирмата, която е един от потенциалните купувачи на NOVA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев, че даде разрешение американските самолети - цистерни да бъдат базирани на авиобаза "Безмер" до Ямбол. Направи го с пост в социалната си мрежа Truth Social.

"Благодаря на министър-председателят Радев! България подкрепи Тръмп, като даде подкрепа за американските ВВС със своите бази, въпреки заплахите на Иран", пише Тръмп. Към поста си той е прикачил линк с новина от сайта "Нюзмакс".

В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Властта бе питана настоятелно какво ще поиска страната ни в замяна. При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, ако се удължи разрешението за престой, накрая кабинетът му все пак го удължи до 30 юни.

И при първото пребиваване на летящите цистерни Техеран отправи нота към София. Последваха успокоения, че България и Иран запазват традиционно добрите си отношения.

"Нюзмакс" - 4-ият по популярност кабелен новинарски канал в САЩ, който е достъпен в над 100 държави, има амбиция да влезе и у нас. Медията сама обяви в сайта си, че вече има споразумение за това, а новината съвпадна по време с очакванията за евентуална продажба на Нова тв. (Вижте кои са другите възможни играчи тук.)

Буквално 20 дни след като Румен Радев положи клетва като премиер - на 30 май, се срещна с журналиста Кристофър Ръди, който е създател и главен изпълнителен директор на "Нюзмакс". В родината си той е известен и като поддръжник и приятел на американския президент Доналд Тръмп. От българска страна официална информация за срещата, за която "24 часа" писа тогава, не бе дадена, но пък американската телевизия придружи информацията за нея в профила си в социалната мрежа Х (бившата "Туитър"), като публикува и снимка на Радев и Ръди със следния текст:

Главният изпълнителен директор на Newsmax Крис Ръди се среща с българския министър-председател Радев в офиса му в София днес. След това Ръди описва премиера така: Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански, про-Тръмп, произраелски.

Два дни по-късно - на 2 юни, медията информира официално за бъдещите си планове за разширяване в Европа, като подчертава, че е сключила споразумения за това.

Ако следите "Нюзмакс" (Newsmax - телевизия и сайт), ще видите, че там доста често има новини за България. Дори наша сънародничка е сред водещите лица на този канал. На практика той отразява всичко важно и значимо, което се случва у нас - и политически, и икономически новини, и дори колко радушно страната ни е посрещнала победителката в "Евровизия" Дара. Но така също медията следи внимателно и политическата обстановка и още преди парламентарните избори у нас цитира социологически проучвания, според които се очаква първи да е бившият президент Румен Радев. Разбира се, информира и за победата му. Медийният магнат Крис Ръди на срещата си с Румен Радев в София СНИМКА: Х

През 2022 г. Newsmax стартира партньорство с "Телеком Сърбия" - доставчик на телекомуникации и широколентов интернет в Източна Европа. Скоро след това беше пуснат Newsmax Balkans - регионален новинарски канал на сръбски език. А на 4 юли тръгна "Нюзмакс Полша" - първият канал на американската компания в Европейския съюз, създаден със "значителната подкрепа" на сръбския телеком, както съобщава американската телевизия.

Това е исторически ден - казва по този повод Кристофър Ръди. - "Нюзмакс Полша" отразява нашия и на "Телеком Сърбия" ангажимент да предоставяме независима журналистика и открит дебат на аудиторията по цял свят.

Новият канал ще излъчва собствена новинарска програма на полски език, както и избрано съдържание от американския "Нюзмакс". Медийни експерти предполагат, че този модел ще бъде използван навсякъде, където влиза телевизията.

Точно заради това вероятно Крис Ръди е бил и у нас - за

да проучи възможността да включи своята телевизия в различни медийни пакети

за зрителите и тя да се излъчва по начина, по който се разпространяват Си Ен Ен, Fox tv, Би Би Си и други чужди канали. Очевидно е, че медийният магнат няма намерение да инвестира средства, а да предлага съдържание. Затова и вероятно в сайтове у нас се появиха предположения "Нюзмакс" да ползва платформата на "Нова Нюз". Този новинарски канал обаче е част от най-голямата медийна група и няма сериозна тежест в сериозните приходи. "Медиапул", където първи разказаха за интереса на Ръди към българския пазар, посочва и септември като времето, когато той ще стъпи у нас.

"Нюзмакс" се излъчва безплатно в Truth+ - видеоплатформата към социалната мрежа на Тръмп Truth Social.

Американският президент и главният изпълнителен директор на "Нюзмакс" са приятели от над 30 години, разказва преди време самият Ръди пред "Евронюз". По думите му успехът на телевизията му е заради факта, че предоставя новини, фокусирани върху християнско-консервативните идеи.

Заради добрите си отношения с президента на САЩ Ръди е описван като "шепнещият на Тръмп" от "Вашингтон Поуст" още през 2017 г. Прякорът по-късно се използва в международната политика за шефа на НАТО Марк Рюте.

От основаването си империята "Нюзмакс" на Ръди непрекъснато се разраства. До 2014 г. тя се класира като най-посещавания консервативен новинарски сайт в интернет с над 11 милиона посетители на месец, пише Bloomberg. Ръди, тогава на прага на стартирането на NewsmaxTV, казва пред Bloomberg, че прави опит да преобърне консервативния медиен пейзаж, като намали зрителите на Fox News. През 2014 г. проектът прераства в 24-часов кабелен телевизионен канал.

След публичното листване на Newsmax Media на Нюйоркската фондова борса миналата година мажоритарният дял на Ръди в телевизията го превръща в милиардер. По-късно обаче акциите на компанията му падат. Въпреки че управлява силно консервативна медия, предприемачът често се явява като коментатор в либерални и обществени мрежи като Си Ен Ен, Пи Би Ес и Би Би Си, където защитава консервативните позиции.