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Мъж на 70 г. загина при пожар в село Голямо Дряново

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Снимка: Архив

70-годишен мъж е загинал при пожар в гараж в село Голямо Дряново, община Казанлък.

Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия.

При пожарите е загинал един човек, а друг е пострадал.

Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица, област Варна. Тя е с изгаряния и е вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до Клиниката по изгаряния на Военноморската болница към ВМА във Варна.

От пожарите през последните 24 часа 20 са с преки материални щети, от които девет са в жилищни сгради, четири – в транспортни средства, а два – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 76 пожара, от които 48 са в сухи треви, горска постеля и храсти, а 25 – в отпадъци.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи с транспортни средства.

Регистрирани са осем лъжливи повиквания.

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