Антон Кутев: Проданов не е сексист. Той е един от най-толерантните

Моделът се разпада с болка и писък, каза депутатът от ПБ

Разговорът за визите си върви и ще продължи, независимо от самолетите, посочи Кутев

Който познава Проданов знае, че той може да е всичко друго, но не и сексист. Той е един от най-толерантните хора, които познавам. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Антон Кутев от "Прогресивна България".

В четвъртък вечерта в разгара на споровете в пленарната зала на парламента за наследения дефицит в бюджета шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от ПБ в опит да отговори на бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова използва обидни думи.

Петкова каза, че кабинетът "Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

„Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", отговори ѝ Проданов от трибуната на парламента. И веднага се опита да смекчи думите си, като уточни, че не говори конкретно за нея, а по принцип и че става дума за метафора за фискалното състояние.

"Аз не съм виждал такова озлобление и такава атака досега в никоя власт, особено пък през първите 100 дни. Виждал съм и преди агресивно отношение към управлението, но чак такова - честно казано не съм виждал досега. Интересни са причините, защо е чак това озлобление. Използват се някакви извадени реплики от текста на някого там", посочи Кутев.

"Проданов е един от най-толерантните хора, които познавам. И той тази същата реплика я е казал няколко пъти на различни места, включително в комисията. Не я е обиждал персонално (Теменужка Петкова - б. р.). Тук ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала, може би близостта с името на Теменужка Петкова е било неправилно, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно. И оттам нататък това да извадиш от контекста му всичко това и да почнеш да го развяваш...", категоричен бе депутатът от "Прогресивна България".

"Който познава Проданов знае, че той може да е всичко друго, но не и сексист. Това беше просто метафора към бюджета, където логиката е, че като си прибереш и глътнеш корема, това не значи, че ставаш слаб и красив, ти си си пак същият. Това беше логиката. Тоест - когато направиш бюджетния дефицит да изглежда 3%, но той е девет или 7, той не става от това 3%, той пак си е 7%. Тоест, ние пак имаме същите негативи. Прибрали сме корема, стегнали сме се да изглеждаме добре, за да въведем еврото, но след това цялото нещо излиза наяве и то в момента е наяве с 5,7 дефицит след ремонт. Това беше логиката на Проданов и тя беше ясна. Аз съм я чувал тази реплика преди това в комисия. Аз дори не знам дали г-жа Петкова е присъствала на тази комисия тогава. Това просто беше реплика, която той пренасяше през времето. В този случай метафората беше в близост до изказването на г-жа Петкова. Да не говорим, че той се усети още при самото си изказване", допълни той.

"Държавата има много сериозни проблеми - намираме се между две войни. А ние през цялото време се занимаваме с това какъв е контекстът, в който Константин Проданов е казал нещо. Новините, с които ние се занимаваме, обществото, не са тези, които всъщност са важни за нас. Трябва да обсъждаме борбата с олигархията и бъдещето на България, а не това", коментира Кутев.

"Тъмните сили на държавата много ясно разбират края, който вече е дошъл за тях. Той просто не се е реализирал. Ако се започне с охраната на Пеевски и с махането на охраните... Моделът беше Борисов - Пеевски. Става дума за модела, не за всеки от тях поотделно, не за личностите. А за това по какъв начин се управляваше икономиката и правовата система на държавата. Този модел се разпада. И то с болка и с писък. Тази истерия, която виждаме в общественото пространство има една-единствена цел - да отложи или замаже или да промени по някакъв начин впечатлението за разпада. Защото е ясно, че нито Борисов, нито Пеевски вече са тези, които бяха преди това. Все още имат някакво въздействие върху съдебната система, прокуратурата, но то приключва. И те го знаят. Единственото, което произвеждат е този невротичен писък, защото няма какво друго да хванат. Да извадят реплика и да кажат: "Ау, какъв ужас", категоричен бе Кутев.

"Това, което категорично правим, беше ясната позиция на независима външна политика на България, доколкото това е възможно за една неголяма държава като България. Че не казваме "Yes" е ясно. Нормално е, когато имаш ангажименти към европейските и към американските си партньори, да спазваш тези ангажименти. Договорът е от 2006 г. и той е само за военните летища. Имахме ли досега 15 американски товарни самолета на софийското летище? Имахме. Ние махнахме тези самолети от софийското летище. Имаме обаче договор от 2006, в което няма нищо по-нормално от това военни самолети, в този случай товарни, да отидат в "Безмер" на натовското летище. На натовските военни бази е нормално да има някакви самолети въоръжени. Там не очакваме театрални трупи", заяви той.

"Не сме обвързвали в нито един момент темата с визите. Разговорът за визите е един и той си върви и ще продължи, независимо от самолетите. Важна е сигурността на България. Нашата безопасност кой я гарантира - участието в НАТО. Ние, ако не дай боже, стигнем до това да има някакви удари, нас ни пазят партньорите. И точно затова ние трябва да имаме някаква поне минимална адекватност в отношенията с партньорите. Ние разчитаме на нашите партньори за нашата безопасност, което всъщност е националната доктрина на нашата отбрана, така сме го решили. В конституцията сме го записали. Оттам нататък все пак имаме някакви ангажименти", подчерта депутатът от "Прогресивна България".

"Голяма част от хората, които протестираха в Ямболско не са от Ямбол, а са доведени от София, Пловдив и от къде ли не, както те сами си казват. Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна. Аз съм абсолютно убеден, че Сергей Станишев, който аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин да застрашава България", обясни той.

"Ние в м

В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Американският президент Доналд Тръмп благодари на Радев за разрешението американските самолети - цистерни да бъдат базирани на авиобаза "Безмер".

В петък местни жители на Ямболско излязоха на протест срещу разполагането на американските самолети-цистерни.