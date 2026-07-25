Екоинспекцията в Пловдив тества детска играчка за опасни химични вещества

Проверката не е открила фталати, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху ендокринната и репродуктивната система

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е възложила лабораторно изпитване на колекционерска мини фигурка "Ваяна", произведена в Китай и закупена от търговската мрежа. То търси фталати - опасни химични вещества, чието използване в детски играчки е строго ограничено в Европейския съюз.

Анализът е извършен в акредитирана лаборатория, а резултатите показват, че в изследваните пластмасови елементи не са установени фталати. Това означава, че продуктът отговаря на изискванията на европейското законодателство.

Изследването е част от ежегодния контрол, който РИОСВ - Пловдив прави за съдържание на опасни химични вещества в потребителски стоки. Всяка година инспекцията възлага лабораторен анализ на различни играчки и аксесоари, подбрани на случаен принцип измежду предлаганите на пазара продукти. Тази година изборът е насочен към фигурката на Ваяна, която е популярна сред децата, колекционерите и почитателите на героинята от анимационния филм на Disney. Играчката е широко разпространена в търговската мрежа.

Фталатите се използват като пластификатори - вещества, които придават по-голяма гъвкавост и еластичност на пластмасовите изделия. Част от тях могат да окажат неблагоприятно въздействие върху ендокринната и репродуктивната система и са свързвани с нарушения в развитието на децата. Поради тези рискове използването на определени фталати в играчки и изделия за деца е ограничено, като максимално допустимото им съдържание е строго регламентирано.