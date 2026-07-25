Коментатори и политици убедени, че Радев ще подкрепи Илияна Йотова за президент

Широка подкрепа за Илияна Йотова и нова вероятност за дясна кандидатура, зад която застава и ГЕРБ, очертаха коментари на политици и анализатори в събота.

Обявената снощи лично от Илияна Йотова кандидатура за президент срещна предимно одобрение. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила. Веднага тръгнаха и прогнозите дали тя ще бъде подкрепена от Румен Радев и партията му.

Антон Кутев от ПБ заяви пред БНТ, че лично очаква „Прогресивна България" да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова. Кутев се смята за запознат от близо с плановете на Радев, често той дори се изявява като негов говорител. Антон Кутев КАДЪР: БНТ

„Аз първо се радвам, че госпожа Йотова издигна кандидатурата си. Аз я познавам достатъчно добре и лично, и политически. Смятам, че тя е изключително подготвен политик. Тя е просто един от най-подготвените ни политици", коментира той.

Депутатът уточни, че решението дали и как „Прогресивна България" ще подкрепи Йотова трябва да бъде взето от колективните органи на формацията.

Кутев определи Илияна Йотова като човек със собствено мнение, който трудно би се повлиял от позицията на когото и да било.

Шефът на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Иван Лалов от „Прогресивна България" нарече кандидатурата на Йотова "нелоша". Генерал Николай Русев

"Не мога да отговоря дали ще я подкрепи "Прогресивна България". Предстои да се проведе форум в ПБ, на който ще се вземе решение какво ще се прави. Дали ще има наша кандидатура, дали ще подкрепим г-жа Йотова. Дали ще бъде нещо трето."

Попитан за неговото лично мнение по въпроса, той отговори:

"Не мога да кажа моето мнение, без да съм участвал в този форум... Вие ме питате за г-жа Йотова, а аз нямам представа има ли други варианти, за да имам мнение."

Във фейсбук шефът на ВВС ген. Николай Русев, смятан за личен приятел на Радев, обяви днес, че няма да се кандидатира за президент. Носеха се слухове, че ПБ ще издигнат неговата кандидатура. Иван Лалов КАДЪР: NOVA

Според журналистката Ружа Райчева, дъщеря на социолога Андрей Райчев - семейството също е близко до Радев и запознато с плановете му, е логично Румен Радев да подкрепи Йотова. Ружа Райчева КАДЪР: БНТ

"Това, което всички очакваха, се случи. Беше сякаш несигурно, вкара се един слух за Даниел Вълчев, който сякаш неслучайно вчера даде интервю паралелно. Аз мисля, че Илияна Йотова ще бъде подкрепена от "Прогресивна България" и БСП. Логично е Румен Радев да подкрепи Илияна Йотова. Между тях има разлики и тя се опитва да стои леко встрани. Като най-ярък пример за това бих посочила около 3 март нейната позиция за Русия и Украйна. Тя си позволи много по-остър език към Русия, отколкото Радев някога е правил и някога ще направи. Тя стои политик с по-европейски профил, тя освен това е бивш евродепутат и нейния фокус е "по-натам". Така че мисля, че имаме сериозен шанс да имаме жена президент наесен", посочи тя пред БНТ.

Лидерът на БСП Крум Зарков препотвърди подкрепата си за кандидатурата ѝ. Той няколкократно заявяваше, че ако Йотова се кандидатира за държавен глава, ще бъде подкрепена от него и столетницата.

"Илияна Йотова има моята подкрепа. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти", написа Зарков снощи във фейсбук публикация.

Лидерът на БСП Крум Зарков СНИМКА: БСП

Зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов посочи, че за него кандидатурата на Йотова не е изненада

"Тя очаква да бъде подкрепена от БСП", посочи той пред Нова тв днес.

Според Митов е важно да се обсъди възможността за обща кандидатура на десницата. „Не може цялата власт да бъде взета от един човек, а именно от Румен Радев", коментира Митов.

Той допусна, че „Продължаваме Промяната" и "Демократична България" може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. Даниел Митов КАДЪР: NOVA

Елисавета Белобрадова от „Демократична България" коментира пред БНТ, че според нея "нямаме нужда от трети мандат на президента Радев".

"Имам предвид като политика, като заставане на колене, целуване на ръката на Гундяев, както и да се измъкват от санкции ченгета на КГБ и изобщо работа в тази посока. Г-жа Йотова се опитва да предложи един проевропейски образ, но, разбира се, този номер няма как да мине", подчерта Белобрадова. Елисавета Белобрадова КАДЪР: БНТ

"Не чух просто заявка за участие в избори. Чух увереността на човек, който не разчита на благоприятен вятър, а знае..." Така началникът на кабинета на държавния глава Йотова - Надя Младенова, я подкрепи във фейсбук.

Ето какво гласи цялата ѝ публикация:

Има хора, които не чакат случайността да им подари възможност. Те я създават сами. С труд. С характер. С готовност да носят отговорност дори когато е най-трудно.

Знам колко безсънни нощи, колко постоянство, колко трудни решения и колко лични компромиси стоят зад всяка крачка на Илияна Йотова.