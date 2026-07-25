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Съдът остави за постоянно в ареста похитителя на 11-годишната Наталия

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Асен Симеонов бе задържан в нощта срещу четвъртък.

Окръжният съд във Варна остави за постоянно в ареста похитителя на 11-годишната Наталия - Асен Симеонов.

Магистратите посочиха, че има достатъчно доказателства да се направи предположение, че е извършил престъпленията, за които е обвинен, съобщава bTV. А при по-лека мярка 40-годишният мъж може да се укрие или да извърши друго престъпление - преди ареста си се е укривал 24 дни.

Пред съда Симеонов обяви, че иска по-лека мярка, за да е навън при своя вуйчо. 

Определението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Апелативния съд.

11-годишната Наталия беше открита невредима след 24 дни в неизвестност.

Детето е било през цялото време с Асен - бившия партньор на майка ѝ. Мъжът беше задържан в шуменското село Овчарово, на 80 км от мястото на изчезването им в с. Константиново. Полицейски екипи, които вече са били в района заради издирването му, го арестували без съпротива.

„Той се изненада и беше като парализиран. Не оказа никаква съпротива. Изпълни всички разпореждания на полицаите", обясниха разследващите.

Най-тежкото обвинение срещу Симеонов е за отвличане на лице, ненавършило 18 години, извършено при условията на опасен рецидив. Ако вината му бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

По информация на разследващите Симеонов се е укривал основно в слънчогледови и други земеделски масиви край железопътната линия между Варна и София. Полицията обясни, че през деня използвал гъстата растителност, за да остане незабелязан, а се придвижвал предимно през нощта.

Пред разследващите задържаният заявил, че мотивът за отвличането е свързан с личните му отношения с майката на момичето.

Симеонов е многократно осъждан. Още през 2006 г. той е установен като извършител на кражба, а криминалното му досие включва и други престъпления.

Асен Симеонов бе задържан в нощта срещу четвъртък.

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