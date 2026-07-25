Христо Гаджев, ГЕРБ: Рискът от ракета на Иран по България е нулев, за дрон да внимаваме

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Рискът от ракетен удар на Иран срещу България е практически нулев. Така депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев коментира опасенията около решението България да предостави авиобаза Безмер за разполагането на американски самолети, както и политическите спорове около темата.

В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Американският президент Доналд Тръмп благодари на Радев за разрешението американските самолети - цистерни да бъдат базирани на "Безмер".

Гаджев подчерта, че според него най-големите рискове не са свързани с евентуална иранска атака, а с логистиката, сигурността и организацията около базата.

„Първо, винаги когато има някакво разполагане на чужди въоръжени сили, има протести. Хората се притесняват. Имаше подобни неща и когато бяхме в Кабиле. Мисля, че преди около две години. Въобще винаги, когато има многонационални или американски сили, има такива протести. Въпрос на управляващите е как да успокоят хората", заяви Гаджев.

По думите му държавата трябва да даде ясни отговори за организацията около авиобазата.

„Тук трябва да си поговорим за организацията, за логистиката, за сигурността на самата база, за да не стават инциденти, и за много други неща. Дали са били обсъждани по време на срещата, няма как да знам."

Гаджев постави въпроса за логистиката по снабдяването на самолетите с гориво.

„Въпрос, който зададох няколко пъти по време на дебатите, беше как ще се осигури логистиката. Осем самолета не са много. Но едно тяхно излитане означава около 1 милион литра керосин, защото това са самолети-цистерни. Този един милион литра керосин трябва да стигне отнякъде до авиобазата. И няма да е един милион, а няколко милиона литра, или хиляди тонове керосин, за да могат да се зареждат и да летят по един, два или три пъти дневно."

Той попита по какъв начин ще бъде доставяно горивото.

„А как ще се пренася този керосин – по влак или по път? Ако е по път, това означава по магистрала „Тракия", от Бургас през Ямбол до Безмер. Ако е с влак, трябва да се направят инсталации на жп гарата в Безмер, за да може да се разтоварва. На летище Сарафово цялата тази инфраструктура е изградена и става абсолютно безопасно. Как ще става без такава инфраструктура в Безмер? Това е един от въпросите."

По думите му именно логистичните предимства са били причината предишни подобни мисии да бъдат изпълнявани от друго летище.

„Тогава предимството беше логистичното зареждане, защото нямаше този проблем как да се пренасят горивата и всичко, което е свързано с тях. Но има и друга разлика – тогава беше мирна мисия по мерките за усилване на предното разполагане на Съединените щати по плановете на НАТО. Сега за първи път от 2003 година ние сме в коалицията на желаещите за военни операции в Близкия изток."

Гаджев обясни защо парламентарната група е променила първоначалната си позиция.

„Имахме първоначално взето политическо решение да подкрепим, но вече, запознавайки се с документите, имахме голям вътрешен дебат в ГЕРБ-СДС дали да подкрепим или да не гласуваме. В крайна сметка отговорността за подобно решение за влизане във военна операция е на управляващите."

Той подчерта, че според конституцията решението има различен характер.

„Проектът за решение е доста ясен. Конституцията прави ясно разграничение. За мирни операции решение взема Министерският съвет. За немирни, военни операции решение взема Народното събрание. Това не е преместване на самолети от точка А до точка Б. Напротив – изрично се пише, че става дума за военно-политическо решение."

Според него:

„Военно-политическо решение означава решение, с което политическа цел се преследва чрез военни, немирни средства. Тоест говорим за включване във военна операция и затова решението трябва да бъде взето от Народното събрание."

Гаджев коментира и доклада на службите, с който депутатите са били запознати.

„Беше предоставен един доклад в сряда сутринта, малко преди гласуването, с който се запознах. Няма как да изнесем информация от него."

Все пак той посочи основния си извод.

„С едно съм съгласен – кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Рискът е нулев."

Според него реалните опасности са други.

„Рискът е от инцидент. Рискът е от хора, които използват дронове. Украйна показа достатъчно ясно, че не е необходима балистична ракета, изстреляна от Иран. Достатъчен е един недобронамерен човек с дрон."

По думите му трябва да има отговор на въпроси като:

„Има ли разположени антидрон системи? Ще бъдат ли разположени? Как ще се охранява мястото, където ще се разтоварва горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да могат не само гражданите в Ямбол, но и всички в България да бъдат спокойни."

Той допълни:

„По-скоро рискът от инцидент или от човек, който просто реши да използва дрон, е много по-висок, отколкото рискът от ракета от Иран. От ракета от Иран рискът е практически нулев."

По повод изявленията на ирански представители, че страните, подкрепили действията на САЩ, могат да бъдат разглеждани като легитимни цели, Христо Гаджев заяви:

„Това са нормални заплахи, които иранската държава отправя към всички държави, които официално подпомагат американските действия. Същите заплахи бяха отправени към Румъния, след като през март прие подобно решение. Същите заплахи бяха отправени и към Великобритания. Предполагам, че сме в този списък."

Въпреки това той остава категоричен:

„Според мен вероятността за балистичен удар от страна на Иран към България е нулева. Най-малкото защото ракетите трябва първо да преминат през Турция, където има противовъздушна отбрана, след това има разгърната противовъздушна отбрана и в Средиземно море. Последните месеци показаха ефективността на тези системи."

„Надявам се да сме получили нещо реално за България"

Според депутата България е трябвало да поиска конкретни ползи в замяна на оказаната подкрепа.

„Логично е, когато даваме такава голяма подкрепа, да поискаме нещо в замяна. Няколко пъти задавахме този въпрос – поискали ли сме нещо, какво сме договорили. Чухме за визите, но разбрахме, че визите остават. Значи явно не е това."

Той допълни:

„Надявам се цялото това усилие във външната политика през последната седмица да не е просто заради нечия визита, а да сме получили нещо реално за България."

За пример той даде Румъния.

„Румънците, когато взеха решението през март, в прав текст казаха, че искат постоянно разполагане на 1700 американски военнослужещи. Те заявиха какво искат за своята държава. Ако някой ми каже какво точно е поискала българската държава – аз не знам."

Попитан кога ГЕРБ ще обяви своя кандидат за президент, Христо Гаджев отговори:

„Както винаги сме го правили досега – малко преди началото на кампанията. Всички кандидати, които ГЕРБ е издигал, са били обявявани през септември."

На въпрос дали кандидатът ще бъде партиен или независим, той заяви:

„Не искам да коментирам неща, които не са обявени публично. Когато му дойде времето, ще кажем каква алтернатива ще предложим."

За Илияна Йотова

Гаджев коментира и евентуална кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова.

„Зависи дали може да се еманципира от своя обичаен началник – господин Радев."

Той обясни и мотивите си:

„В началото ми направи много добро впечатление как тръгна в първите няколко месеца. Но особено от май месец насам аз не виждам самостоятелна позиция. По-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерския съвет."

На въпрос за бившия депутат от ГЕРБ Десислава Трифонова Христо Гаджев каза:

„Нямам мнение. Какво са преценили те, това си е тяхна работа. Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам."

Той подчерта, че партията продължава да разполага с достатъчно подготвени кадри.

„В ГЕРБ през годините винаги е имало достатъчно кадърни хора и продължава да има много кадърни хора, които могат качествено да управляват държавата. Така че е логично хората да се оглеждат за кадри на ГЕРБ."