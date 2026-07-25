Пазарджишкият кмет във фалшиво видео за подкуп, иска разследване кой е Чичо Чарли

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски обяви, че ще изпрати сигнал до полицията и прокуратурата, които да разследват кой стои зад псевдонима "Чичо Чарли".

От въпросния профил в петък в групата "Аз съм от Пазарджик" в социалната мрежа беше пуснато видео, на което се вижда как Куленски взима някакъв плик от жена.

Според автора на видеото това била шефката на новосъздаденото Общинско предприятие " Чистота" Яна Маринова, която била в едно заведение с кмета на Пазарджик и му подала бял плик.

Петър Куленски казва:

"Няма да позволя фалшиви видеа и анонимни профили да хвърлят петно върху моето име и работата на служителите на Община Пазарджик.

В групата "Аз съм от Пазарджик" във фейсбук, от анонимен профил, назоваващ себе си "Чичо Чарли", се разпространява манипулиран с изкуствен интелект видеоклип, чрез който е направено да излиза, че служител на Община Пазарджик ми подава плик, за да се отправят внушения за евентуални корупционни практики. Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация.

Подавам сигнал до прокуратурата и МВР с искане да бъде установено кой стои зад анонимния профил "Чичо Чарли", който създава и разпространява фалшиво съдържание. Ще изискам и всички налични записи от охранителните камери на въпросното заведение за хранене, за да бъде показано ясно и безспорно какво действително се е случило.

Досега съм подминавал много лъжи, обиди и внушения по мой адрес.

Какво ли не чухме аз и семейството ми за нас - в общинския съвет, в социалните мрежи, на политическия терен. Но когато някой започне да фалшифицира реалността, да добавя несъществуващи действия във видеа и да произвежда „фейк доказателства" с помощта на изкуствен интелект, това е изключително опасна практика, която не може да се толерира и да се случва безнаказано."

По-нататък Куленски обяснява, че "живеем във време, в което изкуственият интелект може да бъде използван не само за развитие, но и като оръжие за дискредитиране. Може да бъде подменено лице, глас, движение, предмет или цяла ситуация. Може да бъде създадена убедителна лъжа, която да изглежда като автентичен запис и която се разпространява за минути сред хиляди потребители. Никога преди пропагандата не е разполагала с толкова опасно оръжие".

"Ако приемем подобни методи за нормални, утре всеки човек, близките му, децата му, могат да бъдат поставени в несъществуваща ситуация, обвинени в нещо, което не са извършили, и публично осъдени въз основа на произведен с изкуствен интелект фалшификат", подчертава той.

По-нататък Келенски призовава всички да бъдат бдителни – да проверяват източника, да не приемат анонимните публикации за доказателство и да не участват неволно в разпространяването на манипулации.

"Критиката е част от публичната работа и никога не съм бягал от нея. Но фалшифицирането на видеа, създаването на несъществуващи компромати и разпространяването им чрез анонимни профили не е критика. Това е целенасочена клеветническа кампания.Няма да я оставя без последствия", категоричен е пазарджишкият кмет.