Глоби за шофьорите на автоколона сватбари, минала с горящи факли през Разград

Колона от автомобили с чуждестранни номера, превозващи участници в сватба, премина с горящи факли, силна музика и неспирни клаксони през Разград. Шумното шествие предизвика сериозно обществено недоволство, а след намесата на полицията шофьорите отнесоха глоби.

Сватбената колона се движила по улица „Кирил и Методий" между 19:15 и 20:00 часа в четвъртък. По същото време в града се подготвяло дефилето за финалната вечер на Панаира на киселото мляко.

От люка на първата кола се показал мъж, който снимал с камера останалите участници в колоната. Санкции били наложени както на него, така и на шофьора.

Глобени са и останалите водачи на автомобили в коланата. Сред засечените нарушения са неправилно превозване на пътници, забранено изпреварване, опасни маневри и грубо нарушаване на обществения ред. Материалите по случая са изпратени в прокуратурата.

Почти по същото време публикация в социалните мрежи издаде и 22-годишен шофьор на „БМВ М5" от Исперих. На кадрите се виждало как автомобилът се движи с висока скорост, извършва рискови маневри и забранени изпреварвания. Полицията установила водача и му съставила два акта. Започнала е и проверка за хулиганство.