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19-годишен е задържан с три плика кокаин в София

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Намереното у 19-годишния вещество е кокаин с общо тегло между 30 и 40 грама. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА МВР

Полицаи от столичното Шесто районно управление задържаха 19-годишен младеж, у когото били открити три плика с вещество, за което се предполага, че е кокаин, съобщи МВР.

Младежът бил проверен в района на булевард „Житница" по време на специализирана операция срещу разпространението на наркотици. При личния обиск криминалистите намерили три полиетиленови плика с бяло прахообразно вещество. По първоначални данни то е кокаин с общо тегло между 30 и 40 грама.

Задържаният е оставен в ареста за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 354а от Наказателния кодекс. Под надзора на Софийската градска прокуратура продължава работата по установяване на произхода на наркотика.

При две други операции служители на столичното Трето районно управление са задържали още четирима души за притежание на дрога. Иззети са различни наркотични вещества, електронни везни, мобилни телефони и пари. По случаите се водят две досъдебни производства.

Намереното у 19-годишния вещество е кокаин с общо тегло между 30 и 40 грама. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА МВР

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