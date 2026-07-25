Петима загинаха само за денонощие, 35 са ранените при катастрофи

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Петима души са загинали, а 35 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР.

Само от началото на месеца са регистрирани 556 тежки пътни произшествия. При тях живота си са загубили 39 души, а 691 са пострадали.

От началото на годината тежките катастрофи са 3589. Те са отнели живота на 257 души, а ранените са 4453.

Четири от жертвите през последното денонощие са загинали при челния сблъсък между миниван и камион на пътя Русе–Бяла на 24 юли. В минивана пътували шестима украински граждани, които се прибирали от Турция. Автомобилът навлязъл в насрещното движение и се ударил в тежкотоварния камион.