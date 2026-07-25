Със самолетите цистерни САЩ преброиха лобито си в парламента - 121 на Радев и 15 на Пеевски

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Кой как гласува в парламента за разполагане на американски самолети във авиобазата "Безмер" край Ямбол?

100 часа, след като 135 депутати подкрепиха предложението на премиера Румен Радев и минути след петъчното поздравление на американския президент Доналд Тръмп за този ход на българските политици, социалните мрежи припомниха какво бе изписано на таблото в Народното събрание в сряда, 22 юли.

Тогава парламентът одобри предложението на Министерския съвет Съединените щати да разположат до 8 самолети-цистерни и свързано оборудване в авиобаза „Безмер".

Решението бе прието със 136 гласа „за", 13 „против" и двама „въздържал се", след като правителството получи официално искане от американската страна.

121 от „Прогресивна България" на Румен Радев и 15 от ДПС на Делян Пеевски натиснаха бутона "да". „Против" гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане" и един от „Прогресивна България". Двама депутати от „Прогресивна България" се въздържаха.

ГЕРБ-СДС, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" не участваха в гласуването.

В петък реално американският президент оцени решението за американските самолети въпреки заплахите на Иран, на две партии - "Прогресивна България" и ДПС.

Разполагането на самолетите е свързано с осигуряване на възможности за въздушно дозареждане и логистична подкрепа на американски операции в Близкия изток. От българското правителство подчертаха, че използването на базата е в рамките на съюзническите ангажименти на страната и не предвижда извършване на бойни действия от българска територия.

Предложението на кабинета "Радев" бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

В петък стана ясно, че те ще пристигнат у нас следващата седмица.