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Приживе кръщават на легендарния Христо Бонев стадион "Локомотив" в Пловдив

Мая Вакрилова

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Стадион "Локомотив" в парка "Лаута" Снимка: Мая Вакрилова

Идеята беше обявена на концерта по случай юбилея на клуба, вече е публикувана за обществено обсъждане

Предложението стадион "Локомотив" в парк "Лаута" в Пловдив да бъде преименуван на легендарния футболист на "черно-белите" Христо Бонев вече е публикувано на сайта на Община Пловдив за обществено обсъждане. 

Идеята беше обявена пред феновете на концерта на Античния театър по случай 100-годишнината на клуба пред самия Христо Бонев, а в следващите 30 дни граждани и организации могат да изпращат своите предложения и становища до общината. След изтичането на този срок проектът ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет и още през септември може да влезе в дневния ред на местния парламент. Ако бъде одобрено от общинските съветници, до края на годината стадионът в парк "Лаута" официално ще носи името на най-голямата легенда на Локо - Христо Бонев.

Инициативата е внесена от изпълнителния директор на отбора Тома Цилев. Към момента обаче той вече не заема този пост. В мотивите се посочва още, че идеята е съгласувана и има пълната подкрепа на организираните привърженици и фенклубовете на клуба.

Преименуването ще отдаде заслужено признание на Христо Бонев за изключителния му принос към историята на "Локомотив", както и към българския футбол. Посочва се още, че инициативата цели да обедини спортната общественост и привържениците на клуба около една от най-емблематичните личности в историята на "черно-белите".

Христо Бонев е роден на 3 февруари 1947 г. в Пловдив и е един от най-великите български футболисти. През по-голямата част от кариерата си играе за пловдивския "Локомотив", където се превръща в легенда. С националния отбор на България участва на три световни първенства и записва над 90 мача. Има 3 двубоя и 2 гола за олимпийския национален отбор.

Христо Бонев - Зума е и селекционер на националния отбор на България в периода 1996–1998 г. Под негово ръководство България се класира за Световното първенство във Франция през 1998 г.

Зума на представянето на книгата си в Пловдив със семейството си.
Зума на представянето на книгата си в Пловдив със семейството си. Снимка: Мая Вакрилова

Стадион "Локомотив" в парка "Лаута"
Зума на представянето на книгата си в Пловдив със семейството си.

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