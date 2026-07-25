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Непознат брутално преби разхождащ се 43-годишен мъж в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

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Непознат нападнал брутално 43-годишен мъж снощи в Монтана

Непознат нападна и жестоко преби разхождащ се 43-годишен мъж в Монтана.

Побоят станал снощи малко преди 22 часа в квартал „Огоста" на улица „Стадиона", съобщават от МВР.

Мъжът се разхождал на хладина, когато изневиделица бил нападнат и бит от непознат. Пострадалият е със счупена дяна ръка. Въпреки това той успял да подаде сигнал на спешния телефон 112.

Побойникът изчезнал, а пострадалият е транспортиран в монтанската болница. Оказана му е помощ и е освободен за домашно лечение.

Биячът се издирва. По случая се води разследване.

Непознат нападнал брутално 43-годишен мъж снощи в Монтана

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