Непознат брутално преби разхождащ се 43-годишен мъж в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Непознат нападна и жестоко преби разхождащ се 43-годишен мъж в Монтана.

Побоят станал снощи малко преди 22 часа в квартал „Огоста" на улица „Стадиона", съобщават от МВР.

Мъжът се разхождал на хладина, когато изневиделица бил нападнат и бит от непознат. Пострадалият е със счупена дяна ръка. Въпреки това той успял да подаде сигнал на спешния телефон 112.

Побойникът изчезнал, а пострадалият е транспортиран в монтанската болница. Оказана му е помощ и е освободен за домашно лечение.

Биячът се издирва. По случая се води разследване.