21-годишен с "Мерцедес" прегази мъж край квартал на Монтана

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66-годишен мъж почина на пътя, прегазен от лек автомобил "Мерцедес" снощи в Монтанско, съобщиха от полицейската дирекция.

Фаталният инцидент станал около 21,30 часа на пътя между Студено буче и Монтана, близо до ромския квартал на града - „Кошарник".

Мъжът, който е от Криводол, пресичал оживеното шосе, когато бил блъснат от мерцедеса.

Зад волана бил 21-годишен шофьор от село Доктор Йосифово.

Водачът е тестван за алкохол и дрога, но резултатите са отрицателни. Задържан е, а по случая се води разследване.