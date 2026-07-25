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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23282087 www.24chasa.bg

21-годишен с "Мерцедес" прегази мъж край квартал на Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

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Катастрофа Снимка: Pixabay

66-годишен мъж почина на пътя, прегазен от лек автомобил "Мерцедес" снощи в Монтанско, съобщиха от полицейската дирекция.

Фаталният инцидент станал около 21,30 часа на пътя между Студено буче и Монтана, близо до ромския квартал на града - „Кошарник".

Мъжът, който е от Криводол, пресичал оживеното шосе, когато бил блъснат от мерцедеса.

Зад волана бил 21-годишен шофьор от село Доктор Йосифово.

Водачът е тестван  за алкохол и дрога, но резултатите са отрицателни. Задържан е, а по случая се води разследване.

Катастрофа Снимка: Pixabay

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