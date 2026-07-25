Генерал не ще да става президент, но иска да паркира на жълтите павета двойка F-16 и МиГ-29

До тези мои "приятели" и медии, които с нескрит интерес следят всяко мое действие. Само ви информирам, че нямам намерение да се кандидатирам (нито да ме кандидатират) за президент или пък вицепрезидент.

Това написа в своя фейсбук публикация командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев.

"Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!

Единственият начин да се насоча към "Дондуков" 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29", посочва той.

"Така че - дишайте спокойно!

Моля да си отбележите в протокола, че излизам в платен годишен отпуск.

Бъдете здрави - всички!", казва още ген. Русев.

Николай Русев завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Долна Митрополия като първенец на випуска. През 1993 е в първата група курсанти, които посещават Военновъздушната академия на САЩ. От 1995 до 1996 г. е старши пилот в звено във втора изтребителна авиобаза в Габровница. Между 1996 и 1998 г. е командир на звено. През 1998 г. завършва курс по мироопазващи операции в Канада. В периода 1998 – 2000 г. е командир на звено в ескадрила в първа изтребителна авиобаза в Доброславци. От 2000 до 2003 г. е командир на звено в ескадрила в 3-та авиационна база в Граф Игнатиево.

От 2015 до 2016 г. учи във Военновъздушния колеж „Максуел" в САЩ. След като се завръща е заместник-командир по летателната подготовка. Между 2018 и 2020 г. е заместник-командир на 3-та авиационна база. Лети на самолетите Л-39, Л-29, МиГ-23 и МиГ-29. От 28 септември 2020 г. е бригаден генерал и началник на трета авиобаза в Граф Игнатиево.

Снощи пред БНТ президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори наесен.

Бившият министър на образованието в кабинета "Станишев" и декан на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев заяви, че би се кандидатирал за президент единствено като граждански кандидат. Добави, че не е водил и няма да води разговори с партии да бъде издигнат като техен кандидат.

През юни Атанас Атанасов обяви, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент "на инициативния комитет, който ще го издигне".

Очаквайте подробности как политици и анализатори приемат обявените кандидатури и кои още ще бъдат издигнати.