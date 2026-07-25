Шефът на полицията: Хванахме бебе на 1 година да кара електрическа тритонетка в Добрич

22 нарушения с тротинетки са констатирани от началото на юли в Добрич. От началото на годината нарушенията, свързани с неправилното използване на индивидуални електрически превозни средства, са които е установила „Общинска полиция", са 106.

Най-честото нарушение е управлението на електрическа тротинетка без предпазна каска.

„Много от нарушителите са възрастни, които продължават да се движат по правилата от миналата година, когато носенето на каска от тях не е било задължително. През юли са съставени 12 фиша – 11 за управление без каска и един за движение в пешеходната зона на централната градска част. Издадени са и 10 акта, като са установени нарушения за движение в пешеходната зона, управление от водачи под 16-годишна възраст, превозване на втори пътник и управление на електрическа тротинетка от дете на една година", каза началникът на звено „Общинска полиция" инспектор Станислав Стойков.

Той уточни, че сравнително малко нарушения са констатирани в градския парк. Там електрическите превозни средства могат да се движат единствено по велоалеите, а не по пешеходните алеи.

Секретарят на Община Добрич Калина Георгиева посочи, че общината не може да въвежда правила, различни от предвидените в Закона за движение по пътищата. Тя допълни, че се провеждат и превантивни кампании чрез местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, включително разясняване на правилата за движение и разпространение на информационни материали и видеоклипове.

Инспектор Стойков отбеляза още, че общинската полиция работи и по други направления. От началото на годината са наложени около 1700 санкции за неправилно паркиране, като близо 400 от тях са за паркиране върху тротоари и зелени площи.

Засиленият контрол през летните месеци ще продължи, увери Стойков.