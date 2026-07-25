За ден 20 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

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26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол или наркотици при специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Проверени са 13 355 моторни превозни средства и 15 980 водачи и пътници. За констатирани нарушения полицаите са съставили 3854 фиша и 394 акта.

При проверките са установени 20 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Девет от тях са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а при други 11 отчетените стойности са над 1,2 промила. Няма водачи, отказали проверка за алкохол.

Други шестима са засечени да управляват под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Един водач е отказал да бъде тестван.

Акцията на полицията е насочена основно към шофирането след употреба на алкохол и наркотици, както и към управлението на автомобили от неправоспособни водачи.