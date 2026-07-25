ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Попов даде съвет на руски гранд

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23282273 www.24chasa.bg

За ден 20 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

1968
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полицията хвана 20 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол.

26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол или наркотици при специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Проверени са 13 355 моторни превозни средства и 15 980 водачи и пътници. За констатирани нарушения полицаите са съставили 3854 фиша и 394 акта.

При проверките са установени 20 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Девет от тях са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а при други 11 отчетените стойности са над 1,2 промила. Няма водачи, отказали проверка за алкохол.

Други шестима са засечени да управляват под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Един водач е отказал да бъде тестван.

Акцията на полицията е насочена основно към шофирането след употреба на алкохол и наркотици, както и към управлението на автомобили от неправоспособни водачи.

Полицията хвана 20 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина