Откриха шарка по овце и кози в Първомайско

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Определена е 5-километрова защитна зона около огнището

Българската агенция по безопасност на храните е констатирала възникнало огнище на шарка по овцете и козите в първомайското село Дълбок извор. Заболяването е установено в животновъден обект със 114 овце.

Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат първомайските села Дълбок извор и Поройна и асеновградското Патриарх Евтимово.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва населени места в общините Първомай, Асеновград, Садово и Раковски в област Пловдив, както част от съседните области Стара Загора, Хасково и Кърджали.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка.