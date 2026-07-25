Над 120 ретро автомобила събра изложението в село Сенокос

Второто издание на изложението на ретро автомобили и мотоциклети се проведе в събота в балчишкото село Сенокос. Организатор на проявата е авто-мото клуб „Толбухин", а инициативата е на кмета на селото Красимир Георгиев. Тази година събитието е още по-мащабно, като събра над 100 автомобила и мотоциклети от различни краища на страната. Сред експонатите имаше и над 15 велосипеда „Балкан" и мотопеди „Балкан", собственост на колекционера Пламен Стоянов от Балчик. За присъстващите беше предвидена и музикална програма с участието на представителна фолклорна танцова студия „Добруджа" с ръководител Стоян Господинов.

„Миналата година имахме около 80 участници с автомобили и мотоциклети, а тази година вече сме над 120. Има участници от София, Варна, Пловдив, Русе, Благоевград и още много населени места", каза кметът Красимир Георгиев.

Подготовката за изложението е започнала още през януари, а разговорите с авто-мото клуб „Толбухин" са продължили около пет-шест месеца. Той подчерта, че организирането на подобно събитие изисква сериозна работа, като всички разходи се покриват със спонсорска подкрепа, без да се използват общински средства.

От авто-мото клуб „Толбухин" определиха тазгодишното издание като най-мащабното досега в Сенокос. Сред най-атрактивните експонати бе автомобил MG от 1953 година, както и Excalibur, каза председателят на клуба Петър Георгиев, като уточни, че има и други автентични автомобили, които участват за първи път в изложението. Имаше интерес от цялата страна заради липсата на традиционното изложение в Добрич, каза Георгиев. Бяха представени автентична Шкода от 1963 година, Застава и Варшава, които са в оригиналния си вид, както и реставриран мотоциклет Ява.

За участие в ретро изложението автомобилите трябва да са на повече от 30 години, да са в много добро състояние и по възможност да са запазени в оригиналния си вид.

По думите на представителя на клуба, около 90 процента от участниците редовно посещават подобни събития в страната, водени не от материален интерес, а от любовта към класическите автомобили.