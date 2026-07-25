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Над 350 грама марихуана иззеха полицаи в Несебър

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При претърсване на апартамент, обитаван от софиянеца полицаите намерили 350 грама марихуана. СНИМКА: МВР

Над 350 грама марихуана са открити и иззети при полицейска акция в Несебър. По случая е задържан 54-годишен криминално проявен мъж от София, съобщиха от пресцентъра на МВР.

При претърсване на обитаван от него частен апартамент служители на Районното управление в Несебър намерили 350 грама суха зелена тревна маса, която при полевия наркотест реагирала на марихуана. Наркотикът бил разпределен в два полиетиленови плика.

Последвало претърсване и на ресторант в Несебър, стопанисван от софиянеца. Там криминалистите открили две везни, полиетиленови торбички и хартиен плик с още 3 грама марихуана.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.

При претърсване на апартамент, обитаван от софиянеца полицаите намерили 350 грама марихуана. СНИМКА: МВР

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