Николай Ненчев: Радев да пита Тръмп защо нашите F-16 имат съществени недостатъци

Румен Радев да попита Доналд Тръмп защо нашите самолети F-16 имат съществени недостатъци. Това призова бившият военен министър Николай Ненчев. България вече получи от САЩ 8 от договорените 16 изтребителя.

Според Ненчев българските F-16 не са достатъчно добре оборудвани и не могат да извършват т. нар. "еър полисинг" (Air Policing) - отбранителни задачи за охрана, наблюдение и гарантиране на безопасността на въздушното пространство на страните от НАТО.

"България и САЩ да обсъдят въпроса за недостатъците на F-16. Този въпрос очевидно не е представен на масата за преговори със САЩ. Това са много по-добри самолети и ние вложихме много средства в тях", коментира Ненчев.

Американските самолети в Безмер не представляват заплаха за националната сигурност, но България е трябвало да извлече полза от преговорите със САЩ, коментира бившият министър на отбраната от второто правителство на Бойко Борисов.

Миналата седмица парламентът подкрепи решението 8 американски самолети цистерни да бъдат разположени в базата край Ямбол, което предизвика недоволство и протест на живеещите в региона. В петък военният министър Димитър Стоянов се срещна с тях и увери, че заплаха за страната ни няма. Пристигането на самолетите се отложи за следващата седмица поради логистични причини, но Стоянов обясни, че няма как те да не бъдат приети в базата, тъй като искането на САЩ е въз основа на споразумение между двете страни.

В петък американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Радев за логистичната подкрепа в социалните мрежи.

Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение заедно с МиГ-29 СНИМКА: ВВС/ Антон Балакчиев

"Това твърдение, че влизаме във война с Иран е твърде крайно - коментира пред Nova News Николай Ненчев - Репликите и въпросите бяха дали тези самолети са опасни за националната сигурност. "

Според Ненчев позициите на премиера Румен Радев са твърде противоречиви: "Самолетите не са толкова опасни, колкото противоречивите позиции на Румен Радев. Станахме свидетели на първи протести, проблемът е, че не беше достатъчно добре обяснена позицията за разполагането на самолетите. Радев прехвърли това решение към Народното събрание".

"Позициите на Радев винаги са били противоречиви и непоследователни. Имаме дългогодишен конфликт с този човек, още докато беше главнокомандващ на ВСС. Тогава той беше категоричен, че не трябва да се позволява заедно с нашите съюзници защита на въздушното ни пространство. Това беше един от мотивите му за напускане на поста. Неговите аргументи си ги спомням, той каза, че това е нарушение на националния суверенитет. Дори го сравни с Ньойския договор", разказа Ненчев.