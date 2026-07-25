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Кола помете каруца в Белозем, човек от талигата е ранен

24 часа Пловдив онлайн

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Пометената от кола каруца Кадър: Фейсбук/Белозем

Пробите за алкохол на водачите са отрицателни

Кола е блъснала каруца в пловдивското село Белозем преди около час и един от хората в талигата е откаран в болница, чакат се резултатите от прегледите. Ударът е бил отзад. Останалите хора в каруцата, която е на трески, не са пострадали сериозно.

Водачите и на двете превозни средства са тествани за алкохол, пробите са отрицателни, съобщиха за "24 часа" от полицията. Всички участници в инцидента са от малцинствен произход. 

Униформени са на мястото и огледът продължава. 

Белоземци се чудят, че няма жертви. И се питат шофьорът къде е гледал. Инцидентът е до входа на петролната рафинерия и местни жители твърдят, че там е всекидневно препускат каруци на хора от малцинствата.

Пометената от кола каруца Кадър: Фейсбук/Белозем

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