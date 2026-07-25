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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23283081 www.24chasa.bg

Иван Демерджиев е чист, твърди НАП от Бургас

Димчо Райков

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Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов

Доходите на вътрешния министър Иван Демерджиев значително превишават разходите и има доказан произход на средствата. Това заяви шефката на Дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова в Бургас.

Според приходната агенция ревизията не открила допълнителни задължения извън декларираното от Демерджиев. Проверката за данък върху годишната данъчна основа обхващала периода от 1 януари 2018  до 31 декември 2023 година. Ревизията била възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийска градска прокуратура.

"Това, което е констатирала ревизията е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост - движима, недвижима. Освен това г-н Демерджиев е платил всички данъци в срок", заяви Митова, но не уточни колко имота са констатирани.

Наскоро съмнения относно имотните придобивки на вътрешния министър изразиха от ДПС и сезираха прокуратурата.

Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов
Директорът на дирекция „Комуникации" в Централното управление на НАП Анна Митова обяснява какво и открила ревизиятап на Демерджиев.
Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов
Директорът на дирекция „Комуникации" в Централното управление на НАП Анна Митова обяснява какво и открила ревизиятап на Демерджиев.
Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов
Директорът на дирекция „Комуникации" в Централното управление на НАП Анна Митова обяснява какво и открила ревизиятап на Демерджиев.

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