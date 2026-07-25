Откриха закъсан колан и още куп нарушения при проверки на парасейлинг съоръжения на морето

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Закъсан колан и още куп нарушения при парасейлинг съоръжения на морето бяха открити по време на извънредни проверки.

Сред констатираните нарушения са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и данни за производителя, както и извършен неоторизиран ремонт на едно от съоръженията. Установени са редица несъответствия в техническото оборудване, използвано за полетите.

Проверките бяха извършени съвместно от „Гражданска въздухоплавателна администрация" и Изпълнителна агенция „Морска администрация" във водни бази, които предлагат този парасейлинг.

През миналото лято при инцидент със скъсан колан по време на полет с парасейлинг в Несебър загина 8-годишният Иван от Разлог.

Въпреки това нередностите продължават. При обезопасителните колани (сбруите) инспекторите са открили липсващи, заличени или трудно четливи маркировки. Освен това три от използваните парашути са били без необходимата придружаваща техническа документация.

На управителите на водните бази са издадени конкретни предписания. В едноседмичен срок те трябва да отстранят всички технически нарушения, а до 10 дни да осигурят пълния комплект документи за парашутите.

Проверките продължават и днес с още пет извънредни инспекции по Черноморието. От Министерството на транспорта и съобщенията подчертават, че контролът ще остане засилен до края на летния сезон, а спазването на стандартите за безопасност е безкомпромисен приоритет.

Наскоро Министерството на транспорта публикува за обществено обсъждане проект на нова наредба, която въвежда по-строги правила за безопасността на водните атракциони. Документът цели да приведе подзаконовата уредба в съответствие с новия закон за безопасност на атракционните услуги.

Проектът предвижда задължителни технически проверки на парашутните системи от сертифицирани специалисти, ежегодно обучение на персонала и допълнителна квалификация за капитаните и екипажите, извършващи полети с парасейлинг.

За деца под 14 години се въвежда изискване да летят единствено заедно с родителя или настойника, подписал декларацията за съгласие.

Документът бе изготвен трагичния инцидент миналото лято, довел до след смъртта на 8-годишния Иван край Несебър. Преди дни бяха предявени новите, прецизирани обвинения, повдигнати на 44-годишния капитан на лодката Христо Раев, на 46-годишния моряк Камен Тенев и на 53-годишния Петко Стефанов, касиер на фирмата "Венис Марина", стопанисваща водния атракцион. Следващите стъпки са внасяне на обвинителния акт в съда и насрочване на разпоредително заседание.

Ужасната трагедия става около 13 часа на 18 август, когато Иван Делинов се качва с майка си Мария на парашут, теглен от лодка.

Минути след като майката и детето се издигат на около 50 м височина, обезопасителните колани на момченцето се късат и то пада в морето. От силния удар във водната повърхност Иван загива на място. По-късно извършената съдебномедицинска експертиза установява, че тежка гръдна травма е довела до смъртта му.