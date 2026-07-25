4-часовият работен ден като непълен стаж ще намали отпуските и ще освободи пари във фирмите

Промяната, с която четиричасовият работен ден вече няма да се зачита като пълен стаж, ще е намали платения годишен отпуск на работещите пропорционално в зависимост от часовете и класа прослужено време, но ще освободи пари във фирмите. Това обясниха пред БНТ управляващият редактор на "24 часа" Виктор Иванов и бившият социален министър Христина Христова. Те коментираха промяната, която управляващите прокараха с преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

"Това е стъпка в правилната посока, която ще доведе до равнопоставеност на работещите хора на трудов договор. За трудовия стаж няма да има такива големи последствия, каквито за осигурителния. Сега се минава в режим на уеднаквяване на осигурителния и трудовия стаж. Големите социални резултати са от осигурителния - пенсия, обезщетение за безработица, болнични. Той се смята върху реалното му работно време, за което са внесени осигуровки. Тогава два работни дни се приемат за един", каза Христина Христова.

Тя даде пример - ако в продължение на една година един служител работи на осем часа, а друг на четири часа, то при досегашния закон и двамата имат право на поне 20 дни платен отпуск. С новите промени първият ще запази правото си, но вторият ще почива само десет дни. Виктор Иванов допълни, че в настоящата ситуация работодателите трябва да имат необходимия ресурс за пълната отпуска на служителите с по-късо работно време, което блокира пари.

Тези промени създават условия хората, които са осигурени на 4 часа, но работят поне по осем, да поискат реален договор от работодателя си, съгласиха се двамата.

За бюджет 2027 г. журналистът изрази притеснения - очаква безконтролно раздаване на пари, теглене на заеми и нула нови политики.

Предложението на Корнелия Нинова е вредно и ни вкара в омагьосан кръг, но от друга страна то даваше възможност при преговорите за истински механизъм, работодателите да са притиснати и да искат да го договорят. Сведели сме как над 10 години двете страни не желаят да се договарят, коментира Иванов решението на правителството да развърже минималната от средната заплата. През последните години тя се изчисляваше като 50% от средната, но "Прогресивна България" спря формулата и замрази минималното възнаграждение на 620,2 евро.

Всички тези автоматизми не носят никакъв разумен критерий за количество и качество на труд, посочи Христова.