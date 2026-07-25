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Вежди Рашидов: Политиката е шавлива работа

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Вежди Рашидов

Политиката е "шавлива работа" и всяко ново правителство идва с много обещания, които не е е ясно как ще спази.

Тази оценка даде големият скулптор и бивш министър на културата Вежди Рашидов, който бе част от ГЕРБ. Рашидов, който се оттегли от политиката, пожела на новото правителство да пребори корупцията.

"Политиката е шавлива работа. Трябва да запазим достойнството си и да забравим слугинажа. България не е малка държава, а държава с история, култура и големи личности. Ако изгубим самочувствието си, губим и държавността", каза Рашидов пред Любо Огнянов в Nova News.

Рашидов коментира и работата на управляващите, които според него са дошли на власт с ясни обещания за борба с корупцията, съдебна реформа и промяна на модела на управление.

„Дай Боже да се справят с корупцията, защото това е в интерес на всички. Но хората очакват реални резултати, а не само обещания", каза той.

Бившият министър отправи критики и към разнопосочните послания на властта по въпросите на външната политика. По думите му едно правителство трябва да говори с един глас. „Не бива в един отбор да има противоречиви позиции, които после с часове да се обясняват. Ясната позиция е знак за държавност", заяви Рашидов.

Вежди Рашидов

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