Хамид Хамид: Демерджиев е в паника, кара НАП да го "пере"

"Днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас, с която бе направен злополучен опит за кризисен ПР на МВР министъра Демерджиев грее като петно от мазут върху плажна кърпа".

Това казва Хамид Хамид от ДПС, след като по-рано шефката на Дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова в Бургас обяви, че доходите на вътрешния министър Иван Демерджиев значително превишават разходите и има доказан произход на средствата им. Това стана, след като от ДПС сезираха прокуратурата за имоти на Демерджиев.

Ето какво пише в съобщението на Хамид Хамид:

"Точният с парите" бил "чист". Евентуално до края на 2023 г. А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства?

Нито дума за 411 имота, за съмнителните схеми за придобиването им, нито за това как са вкарани в регулация, за фирми и семейни схеми. И това са само част от заметените под килима факти и обстоятелства, за които алармирахме СГП по медийни публикации и сигнали на граждани.

Страховете на Демерджиев го карат да извършва панически действия и в тях той вече въвлече министерството си, а сега и НАП.

Което няма как да му помогне, защото истината винаги излиза наяве."