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Едва ли България заслужава по-достоен президент от г-жа Илияна Йотова.

Това обяви Димитър Здравков от "Прогресивна България", след като в петък вечер действащият държавен глава Илияна Йотова обяви, че ще участва в предстоящите президентски избори.

До този момент от партията на Румен Радев няма официална позиция, а Здравков обясни, че такава ще бъде взета от националните органи на партията. Йотова обясни, че ще бъде издигната от инициативен комитет, а ПБ ще прецени дали да я подкрепи.

"Вчера беше хубав ден за българската демокрация. Аз съм израснал покрай Илияна Йотова, тя се изгради като един от най-добрите български политици. За десетте години с президента Радев те запазиха отношения в президенството, такива, каквито не бяха виждани досега", коментира Здравков пред Нова Нюз. Той работи в президентството преди да стане депутат, а на "Дондуков" 2 влезе с екипа на Илияна Йотова.

Решението за подкрепата е на колективните партийни органи, още веднъж подчерта Здравков.

Депутатът от ПБ постави отлични оценки след първите три месеца от управлението на новото правителство. "За поведение - 6. За изпълнение - много добра оценка. Винаги сме били водени в действията си от националния интерес."

"За мен лично Илияна Йотова е безалтернативен кандидат, но това се решава от партията. Трябва да видим и кои ще са евентуалните вицепрезиденти", каза Здравков. Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Депутатът от ПБ призова българите да бъдат спокойни след решението да бъдат разположени американски самолети в Безмер .

"Обезпоението идва то сглобкаджиии, които създават изкуствено напрежение. Радев винаги е утвърждавал мира като остнована цел със средствата на дипломацията. Българският народ не обича войната.

"Повече са да притеснявам да научавам за 15 самолета на летище в София от снимки. Онези, които се бориха да са по-близко до сърцето на Вашингтон сега са най-големите критици, че България изпълнява договор от 2006 г. Когато Румен Радев е премиер, това е погрешно според тях."

Воненето обучени има цяла працедура. Когато има въпрос за наша договореност, ние трябва сда се предтавим като надежден партньор.

Никой не може да бъде съден, когато отстоява националните си ентереси. Ние не сме вражеска държава на Иран. Не считам, че България е заплашена от война.

Осигурено е зареждането на място със специализирани превозни средства. Външната политика не е разменна монета, но имаме реална възможност да продължим сътрудничеството със САЩ в редица сфери. Усилията на правителството за премахването на визите продължават с пълна сила.