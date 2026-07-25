Александър Сиди, ВМРО: Политическо самоубийство е Радев да не издигне Йотова за президент

"Няма никаква логика след като Румен Радев е работил с Илияна Йотова в един добър тандем, спечелил два пъти избори, да очакваме да направи нещо друго. Това би било политическо самоубийство. Не си представям как Радев ще издигне друг, който да се яви срещу Йотова, и например да отидат на балотаж, в крайна сметка е възможно да не спечели и да загуби огромния политически ресурс, който спечели на парламентарните избори."

Това коментира бившият депутат от ВМРО Александър Сиди пред БНТ за предстоящите избори за държавен глава. В петък държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент и ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от партия.

Според Сиди обаче привидно ще има процес на преговори и подготовка - Йотова ще има инициативен комитет, а "Прогресивна България" ще обмисля дали да я подкрепи, но след девет години на тандема на "Дондуков" 2 е трябвало просто Йотова да е една силна партийна кандидатура.

"Йотова прави възможното да спечели още на първи тур, защото имат огромна подкрепа. Интересно е коя ще е кандидатурата на ГЕРБ и дали ще успеят да обединят някакви десни сили около нея. Според мен големият въпрос е дали ще има балотаж", каза още Сиди.

Александър Симов от БСП увери, че подкрепата за Йотова в левите редици е много широка. Съгласи се, че тя била добър тандем с лидера на БСП Крум Зарков. Той изрази недоумение защо партиите толкова бавят кандидатурите си. Той очаква "букет от десни кандидатури".

Изборите за президент ще са наесен, но засега има обявени само две кандидатури - Николай Ненчев и Иван Христанов.