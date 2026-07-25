Ивайло Мирчев: Казахме "да" на самолетите, след като САЩ пита преработваме ли руски петрол

Правителството се е съгласило да върне американските самолети у нас, след като САЩ и Великобритания са питали дали у нас се преработва руски петрол. Това обясни съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев в ефира на БНТ.

Мирчев е прочел доклада на военното разузнаване до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който министърът цитира, че няма опасност за България. Според депутата обаче документът е писан с изуствен интелект и не предоставя реална информация.

"Има паралелни събития, които са малко по-интересни. Първоначално срокът за самолетите беше 30 юни. На тази дата те отлетяха, но и се проведе среща с "Литаско". Малко след нея на 14 юли България получава демарш от Департамента по финанси на САЩ (OFAC) с шест въпроса относно срещата с "Литаско" и санкционния режим. Ако четете между редовете, американските ни партньори се интересуват дали не купуваме руски петрол. На 17 юли получаваме искане за връщането на цистерните, на 22 юли партията на Румен Радев го гласува, а два дни по-късно България получи нов дерогация от САЩ", обясни Мирчев.

От отношенията с "Литаско" са се интересували и Великобритания. Мирчев поиска да знае каква е "сделката" за самолетите.

България излиза от Коалицията на желаещите, започва да гледа на Изток, даваме всички индикации, че ще бъдем нещо като мекия Орбан, съществуват съмнения, че през последните седмици в "Лукойл" се преработва руски петрол, продължи депутатът.

"Въпреки че Йотова имаше добри ходове по отношение на служебното правителство и честния вот, тя е продължение на Румен Радев. Беше му два мандата вицепрезидент и не съм убеден, че България трябва да получава трети мандат, а той плюс Йотова да получат тоталната власт. Би било грешка да си сложим всички яйца в една кошница", каза Мирчев, след като снощи пак пред обществената телевизия Илияна Йотова потвърди, че ще играе за президент наесен от инициативен комитет.

"Не мисля, че обща кандидатура с ГЕРБ е възможен ход, нито е разискван, нито някой си прави такива илюзии. След всичко, през което минахме, това трябва да е урок за нас. Работим много активно за кандидатурата за президент още от две години. Надявам се да знаем имената на кандидатите в следващите седмици", каза още Мирчев.

Според него Радев като премиер си противоречи с президента Радев. Даде пример, че в миналото той е критикувал бюджетите с дефицит, а сега тегли голям нов дълг и бюджет с дефицит над 3%.