Конфискуваха уредбите на 41 души в Монтанско - пускали силна музика

41 музикални уредби са конфискувани в Монтанско. От началото на летния сезон служителите на реда в областта са реагирали на десетки сигнали на граждани за силна музика и нарушаване на спокойствието в нощните часове.

Най-много са иззетите озвучителни системи в Лом - 15 на брой. По 11 са взети от представители на районните управления в Монтана и Вършец, четири са в Берковица, сочат предоставените данни.

На всички нарушители са съставени актове по общинските наредби за обществения ред или по Закона за защита от шума в околната среда. Материалите са предадени на местните администрации за налагане на глоби.

„Стига се до тази мярка във връзка с нарушения на Закона за защита от шума в околната среда. Когато се констатира озвучаване в открити площи в жилищни райони, при подаден сигнал и при посещение на място, ако се установи нарушение, служителите на полицията съставят акт и изземат озвучителните устройства, независимо какви са те", обясни ст. комисар Иван Аврамов - директор на ОДМВР-Монтана.

Той посочи, че санкциите са за физическо лице от 500 до 1000 лв., а за юридически лица от 3000 до 6000 лв. При повторение на нарушението, санкциите се увеличават двойно.

„Даваме гласност на акцията, за да има превантивен ефект, защото не искаме да стигаме до крайни мерки да взимаме уредбите", каза още комисарят.