Пулев: ГЕРБ превели 180 млн. евро на ВМЗ - Сопот, за да заблудят "Райнметал", че има пари. След 5 дни ги върнали

Правителство ще опита да надгради проекта и да не правим само барут, може и коли, дронове или логистичен център

За счетоводни хватки на ГЕРБ с парите за завода на "Райтметал" у нас разказа вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред БНТ. Преди дни той и премиерът Румен Радев се срещнаха с изпълнителния директор на немския концерт, който ще строи завод у нас.

"Рестартираме дискусията и започваме от един празен бял лист, защото това е наследството от предишното управление и кабинета "Борисов". Те не са имали никаква преговорна позиция, целият процес е бил една индулгенция, включен е целият политически апарат да отворят отново някак контактите на Борисов в Западна Европа, но това не се случи. Няма нито една договореност, която да защитава българския интерес", разказа Пулев.

Той установил доста дефицити от наша страна, а "Райнметал" са си изпълнили всички ангажименти до момента.

"От страна на българското правителство какво се случва: пари категорично няма - не са били заложени такива, няма обосновка за финансовите параметри и инвестиционното намерение. От 400 млн. евро задължение като инвестиционен характер от българския кабинет, тази сума набъбва до 700 млн. евро, които са обезпечени само на хартия", каза Пулев.

"Залагат се 180 млн. лева в бюджета, които след серия трансакции стигат до ВМЗ - Сопот под формата на увеличение на капитала. Преди да бъдат осчетоводени и вписани в Търговския регистър, те се връщат като дивидент към централния бюджет. Това е схема с две основни цели - да заблуди европейските ни партньори, че имаме първоначален капитал, и българските граждани, като масажираме едно дефицитно число със серия от счетоводни схватки", продължи икономическия министър.

Че няма пари, той обяви преди седмица в ресорната комисия в парламента. А че всъщност не е свършено почти нищо, добави на съвместен брифинг с шефа на немския концерн. После обаче Теменужка Петкова - финансов министър в кабинета "Желязков", излезе в парламента и обясни, че в проектобюджета за 2026 г. на нейното правителство е имало заделени над 600 млн. евро за проекта.

Правителството е започнало преговори с две фирми у нас - "Хидрострой" и "Главболгарстрой", макар че още няма подписано споразумение, нито съвместно дружество на ВМЗ - Сопот и "Райнметал".

"Прозирам ниво на некадърност и нечистоплътен процес зад гърба на важни за нас стратегически партньори", отговори той дали вижда корупционен мотив.

Първоначалната концепция беше да се построят два завода за барут и един за боеприпаси към ВМЗ. Сега обаче предстои да се предоговори цялостната концепция. Барут обаче със сигурност е необходим, казали от бранша, за да се захранват оръжейните ни заводи.

Теренът, който България е предложила за строителство, е горист и дори не е собственост на ВМЗ, разказа Пулев.

Правителството ще опита да надгради проекта, така че да не правим само барут. Ще разгледат цялото портфолио на "Райнметал" в опит да направим и логистичен център, производство на автомобили, дронове или друго.

Преди Пулев в студиото на "Говори сега" беше депутатът Ивайл Мирчев, който разказа, че България е казала "да" на американските самолети в Безмер, след като САЩ и Великобритания са попитали дали у нас се преработва руски петрол. Вицепремиерът обаче твърдо отрече това да се случва и увери, че работят добре със западните ни партньори, както и че "нито лев" не отива към санкционирани държави.