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Продължава засиленият контрол над тежкотоварния трафик в област Монтана с цел превенция на пътния травматизъм и спазване на правилата за превоз.

Шест нарушения са установени при съвместна операция за контрол на товарните автомобили в Лом. За 4 от тях са съставени актове, а за другите две са връчени глоби по фиш.

Специализираната полицейска акция е с акцент върху контрола на товарните превозни средства.

Действията са реализирани на територията на Районното управление в Лом.

Контролните проверки са проведени за времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. на 24 юли, съвместно от служители на РУ-Лом и инспектори от Регионална дирекция „Автомобилна администрация" – Монтана. В операцията са участвали четирима служители с два патрулни автомобила.

В хода на акцията са извършени проверки на 12 товарни превозни средства и 14 лица. За констатираните общо 6 нарушения служителите на Регионална дирекция „Автомобилна администрация" са съставили 4 акта за установяване на административно нарушение. По линия на Закона за движението по пътищата са наложени 2 глоби с фиш и е връчен 1 електронен фиш.