Правителството обсъжда 75% обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа

Правителството обмисля 75% обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа. Това обяви министърката на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова Нюз.

В момента майките получават 50% от обезщетението си през втората година на майчинството, но министерството обмисля този процент да бъде повишен.

"Това може да бъде направено в рамките на новоприетия бюджет", каза министърката на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Най-вероятно около 75% би бил достатъчен стимул за връщане на работа, без да се нарушават принципите на осигурителната система", обясни министърката.

Ние разходваме бюджета по силата на закона, в който са определени правила, каза Ефремова. И обори твърденията, че майчинските се замразяват.

"Майчинските не са замразени, запазваме ги на нивата от последните години. В средата на годината няма практика да де правят такива промени. Ще работим в по-цялостен пакет, разбира се, че целта е винаги вървят нагоре. Всяка жена губи част от трудовите си навици, така че това е важно."

Ефремова коментира промените в бюджета за служителите, които работят на половин работен ден. Текстовете предвиждат от 1 януари догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж. При работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за 1 ден трудов стаж.

"С тази мярка въвеждаме допълнителна справедливост към хората, които работят на по-малко работно време. Когато хората работят на 4 часа си мислят, че техният стаж се равнява на един ден. Дълги години работят така и се изведнъж се оказва, че нямат необходимия стаж и не им си полага пенсия. Много често има такива случаи. Хората трябва да знаят и това да не се отразява на бъдещето им", обясни Ефремова.

Тя обясни, че плащанията към всички уязвими групи са гарантирани. Социалният министър беше категорична, че солидарният пенсионен модел ще бъде запазен въпреки демографските предизвикателства.

„Има мерки, които могат да осигурят устойчивост на системата, доверие на хората да се осигуряват и по-голямо самоучастие, така че фондовете на ДОО да бъдат по-добре обезпечени", каза тя.

По отношение на максималния размер на пенсиите Ефремова съобщи, че се предвижда постепенно повишаване на тавана. „Планираме таванът на пенсиите да бъде вдигнат в следващите години. В момента дори хората, които се осигуряват дълго време на максимален доход, не достигат действащия таван", посочи министърът.

Една от новостите е разширяването на обхвата на коледните добавки. „Това вече не са само пенсионерите. Право ще имат и хора от други уязвими групи - семейства с ниски доходи и деца, хора с увреждания, самотни родители", заяви Ефремова.

„Работим за допълнителна оценка на конкретните нужди на човека, а не само на базата на решението на ТЕЛК, така че той да получи най-подходящия пакет от подкрепа", заяви тя.

И обясни, че целта е подкрепата да включва не само финансови помощи, но и достъп до обучение, заетост, качествени социални услуги и повече дигитални решения.

Социалният министър съобщи, че подготовката на бюджета за 2027 г. вече започва, като един от основните приоритети ще бъде ограничаването на сивата икономика.

„Ще има още мерки, които да изсветляват икономиката, включително следващи стъпки при осигурителните доходи", каза тя.

"Това е достатъчно в условия на инфлация, гарантирани са изплащанията за всички уязвими групи. Исканията на опозицията са за повече от това, което е възможно. Съобразили сме се с параметрите на бюджета и наследството, което получихме. Свързано е с огромния бюджетен дефицит, който заварихме. Борбата със сивата икономика е важна за нас. Хората работят повече от 4 часа, а получават заплата в плик, допълни тя.