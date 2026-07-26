101 пожара са потушени в страната за денонощие, 9 фалшиви сигнала

Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия.
Няма загинали или пострадали граждани.
Материални щети има при 11 пожара, от които пет – в жилищни сгради, един – в транспортно средство и два – в съоръжения на открито.
Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара, от които 47 – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в стърнища и 33 – в отпадъци.
Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи с транспортни средства.
Лъжливите повиквания са били девет.