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101 пожара са потушени в страната за денонощие, 9 фалшиви сигнала

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Снимка: Архив

Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

Няма загинали или пострадали граждани.

Материални щети има при  11 пожара, от които пет – в жилищни сгради, един – в транспортно средство и два – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара, от които 47 – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в стърнища и 33 – в отпадъци.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били девет.

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