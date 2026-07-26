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Велосипедист загина след удар от микробус край Хасково

Ненко Станев

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Шофьорът, блъснал велосипедиста е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. Снимка: Архив

63-годишен велосипедист от Хасково е загинал на място при катастрофа през нощта на пътя между село Манастир и областния град, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 1,20 часа. 23-годишен мъж от село Глухар, който управлявал микробус „Мерцедес", застигнал и ударил отзад движещия се по пътя велосипедист.

Вследствие на удара 63-годишният мъж е починал на място. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Шофьорът е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Шофьорът, блъснал велосипедиста е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. Снимка: Архив

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